La Diputación de A Coruña presenta en Betanzos 'MercaNaVila', una campaña de impulso al comercio con la que espera "mobilizar 25 millóns"

La diputada Rosa Ana García, con Francisco Porto, de rocigarcia, en su establecimiento de la calle Travesa de Betanzos Cedida

La Diputación de A Coruña presentó en Betanzos el MercaNaVila, la campaña de colaboración e impulso al comercio de la institución provincial y la Federación Galega de Comercio.

La responsable de Emprego, Industria e Medio Ambiente de la entidad, Rosa Ana García, acompañada del teniente de alcaldesa y edil de Economía e Facenda del municipio, Diego Fernández, visitaron este mediodía el establecimiento rocigarcía, en la calle Travesa, que es uno de los negocios que aparece en el spot de la campaña rodado en la ciudad, con la idea de "poñer en valor o papel do pequeno comercio como motor económico e social das vilas", explicaron desde la Diputación de A Coruña.

Los responsables provincial y municipal se desplazaron después al Salón Azul del Edificio Archivo (Liceo) para reunirse con representantes de las asociaciones de comerciantes de la ciudad (Acebe y Checasco) para dar a conocer los detalles de la iniciativa, a la que los comercios pueden adherirse hasta el día 20 de octubre, a través de la web de MercaNaVila (www.mercanavila.gal).

Durante el encuentro, García explicó que MercaNaVila pretende movilizar una inversión de 25 millones de euros en los comercios, a través de "un programa de bonos-desconto de 100 euros que os consumidores poderán descargar nos seus móbiles a partir do vindeiro luns para efectuar compras nos pequenos comercios dos municipios de menos de 20.000 habitantes" de A Coruña.

"O orzamento que destina a Deputación da Coruña a este programa é de 6 millóns de euros, un orzamento 'ambicioso' -añadió la diputada- xa que a Xunta destina 7,5 millóns en programas similares para toda Galicia, mentres este vai destinado en exclusivas aos pequenos negocios dos concellos coruñeses con menos de 20.000”.

“Con isto conseguiremos que non só a xente de Betanzos se achegue a comprar a Betanzos, senón que tamén o fagan os habitantes da cidade da Coruña ou dos municipios máis grandes", insistió García, que también manifestó que "queremos que cada euro invertido volva ao comercio de proximidade, que é o que sostén a economía das nosas vilas, xera emprego e dá vida ás rúas”, resumió García.

En este momento, Betanzos cuenta con 38 comercios "xa adheridos á iniciativa", lo que muestra "a boa acollida do programa e o interese do sector en participar nesta campaña de dinamización económica" que alcanza el territorio de A Coruña.

“MercaNaVila é unha aposta pola economía de proximidade e polo futuro dos nosos concellos" porque "cando mercamos nun comercio, apoiamos o emprego e contribuímos a manter viva a nosa vila”, engadió Rosa Ana García.