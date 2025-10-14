El 'Sanedrín Betanceiro' abre un nuevo curso con Óscar Gilsanz como invitado

Las tertulias, en esta ocasión con Gilsanz como invitado, se suelen celebrar en el Restaurante San Andrés Cedida

El 'Sanedrín Betanceiro', una tertulia cultural y social que se celebra en Betanzos y a la que asisten, entre otros miembros, los exalcaldes Antolín Sánchez Presedo y Manuel Lagares Pérez, uno de los descendientes de Juan García Naveira y otros nombres destacados del ámbito educativo de la ciudad, abrió un nuevo curso con Óscar Gilsanz como invitado, para conocer su experiencia como entrenador del Deportivo de La Coruña y reflexionar con él sobre su carrera como técnico y sobre la actualidad de un mundo, el del fútbol, estrechamente vinculado a Betanzos.

Desde su nacimiento, el colectivo organizó tertulias con políticos como el expresidente de la Xunta Emilio Pérez Touriño, el exalcalde coruñés Francisco Vázquez o el exconselleiro Jaime Pita; empresarios como Roberto Tojeiro, o representantes del mundo del arte y la moda como el modisto Jorge Vázquez.