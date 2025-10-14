Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Betanzos

El 'Sanedrín Betanceiro' abre un nuevo curso con Óscar Gilsanz como invitado

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
14/10/2025 17:40
SANEDRIN BETANCEIRO
Las tertulias, en esta ocasión con Gilsanz como invitado, se suelen celebrar en el Restaurante San Andrés
Cedida

El 'Sanedrín Betanceiro', una tertulia cultural y social que se celebra en Betanzos y a la que asisten, entre otros miembros, los exalcaldes Antolín Sánchez Presedo y Manuel Lagares Pérez, uno de los descendientes de Juan García Naveira y otros nombres destacados del ámbito educativo de la ciudad, abrió un nuevo curso con Óscar Gilsanz como invitado, para conocer su experiencia como entrenador del Deportivo de La Coruña y reflexionar con él sobre su carrera como técnico y sobre la actualidad de un mundo, el del fútbol, estrechamente vinculado a Betanzos.

Desde su nacimiento, el colectivo organizó tertulias con políticos como el expresidente de la Xunta Emilio Pérez Touriño, el exalcalde coruñés Francisco Vázquez o el exconselleiro Jaime Pita; empresarios como Roberto Tojeiro, o representantes del mundo del arte y la moda como el modisto Jorge Vázquez.

Óscar Gilsanz | “Las dos únicas veces que me perdí el Globo, lo seguí pegado al teléfono”

Más información

Te puede interesar

Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega

A Xunta destaca que recibiu máis de mil suxestións para a actualización do Plan xeral de normalización da lingua
EP
El número 95 de la avenida de Monelos, donde tuvo lugar el crimen

La investigación del crimen de Monelos obligó a paralizar el entierro de la víctima
Abel Peña
Remedios Sanchez, durante el juicio, en 2008

Remedios Sánchez, la cocinera 'matayayas' que aterrorizó Barcelona en 2006
Doda Vázquez
Modulo de la cárcel de Teixeiro

Detienen a una asesina en serie en la cárcel de A Coruña por un presunto crimen en Monelos
Abel Peña