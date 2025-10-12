Mi cuenta

Betanzos

Lleno total en los primeros días de la Semana de la Tortilla

Noelia Díaz
Noelia Díaz
12/10/2025 19:21
Un cliente toma tortilla en O Noso Recuncho
Un cliente toma tortilla en O Noso Recuncho
QUINTANA

Los primeros días de la Semana de la Tortilla provocaron una frenética actividad en la hostelería de Betanzos, todavía más acentuada con el espectacular tiempo soleado de los últimos días. Las terrazas y restaurantes mostraron un abarrote desde el pasado viernes que ayer a la hora del vermú se replicó en otras zonas del municipio. 

A Cova do Frade, Adega Lastras, Burger City Café de Segundo, El Arrozal, Cervecería Yocri, Café Bar Capricho, Mesón Avenida, El Plaza, Restaurante Casanova, Bar Galicia, Bar Kutako, Vinoteca Versalles, O Noso Recuncho y La Travesía Vinos son los participantes de esta XV edición, que se prolongará hasta el próximo domingo 19.

En 2024 el premio popular se lo llevó el bar Kutako, en As Calexas, que este fin de semana vivió un lleno total, corroboraban ayer sus empleados, que reconocían que este certamen se ha convertido en un referente del municipio. El Café de Segundo, que el año pasado obtuvo el título de Mejor Tortilla, se presenta este año con su otro local –Burger City Café de Segundo– que mantiene la receta de un manjar del que no paran de sacar tapas.

Estos eventos dan vida a Betanzos y la tortilla de algunos de estos locales es espectacular. Echo un poco de menos la cebolla, porque me gusta con ella, pero la tortilla de Betanzos es sin ella y está buenísima también”, decía Pablo Rodríguez, betanceiro de 21 años. 

Los clientes que reúnan cinco sellos que acrediten que consumieron tortilla en otros tantos establecimientos entrarán en el sorteo de cinco experiencias gastronómicas para dos en uno de los restaurantes certificados con la Marca de Calidad Reserva de Biosfera As Mariñas Coruñesas. Tienen hasta el domingo para completar la cartilla.

Semana da Tortilla de Betanzos

Los 14 de la Tortilla de Betanzos

