Betanzos mejora los caminos de zonas rurales como Guiliade o Xanrozo

María Barral y Andrés Hermida CEDIDA

Betanzos continúa su programa de mejora de caminos municipales en la zona rural con trabajos de pavimentación y mejora asfáltica en Piadela, Xanrozo, Guiliade, Viladesuso, Bravío, Loureiro, A Lanza, y Betanzos O Vello, entre otros.

Los trabajos se completarán ahora con el pintado y el arreglo de registros, señaló el Ayuntamiento en un comunicado. Un programa de obras que, dicen, "continuará en los próximos meses con otro paquete que se unirá a las mejoras en calles y plazas del casco urbano.

La alcaldesa, María Barral, y el concejal de Obras, Andrés Hermida, visitaron las zonas en las que se están llevando a cabo los trabajos.