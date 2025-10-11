La Policía Local de Betanzos frustra un intento de carrera ilegal en el polígono de Piadela

Polígono de Piadela ARCHIVO EL IDEAL GALLEGO

La Policía Local de Betanzos frustró este viernes un intento de carrera ilegal en el polígono de Piadela, según informaron fuentes municipales. Los agentes se enteraron de la 'quedada' a través de las redes sociales y se adelantaron desplegando un dispositivo para paralizarla.

De este modo, solicitaron el refuerzo de la Guardia Civil, que envió una patrulla, además de otras dos de Tráfico, y montaron 'guardia' en los accesos al parque industrial, donde estaba previsto que se reunieran diversos vehículos para efectuar maniobras temerarias.

A las 23.00 horas, indican las mismas fuentes, empezaron a llegar los coches -cerca de 60-, que aparcaron en las calles del polígono sin hacer ningún tipo de movimiento, al verse sorprendidos por el operativo policial. Los efectivos de seguridad se mantuvieron en sus puestos hasta las 02.00 horas, cuando los coches abandonaron el lugar.