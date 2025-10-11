Betanzos reconoce la labor de Xóvenes do Pobo en la recuperación de las danzas gremiales

La alcaldesa, María Barral, junto al presidente de la Asociación Xóvenes do Pobo, Ton Pena, Cedida

El Concello de Betanzos ha decidido dedicar el año 2026 a la Asociación Cultural Xóvenes do Pobo, en reconocimiento a su labor por la conservación y recuperación de las danzas gremiales de la ciudad, coincidiendo con el 50 aniversario de la entidad.

La alcaldesa, María Barral, trasladó la decisión al presidente de la asociación, Ton Pena, destacando el compromiso de los integrantes de Xóvenes do Pobo a lo largo de cinco décadas por mantener viva la tradición de las danzas históricas. Asimismo, anunció que el Concello solicitará la declaración como Bien de Interés Cultural inmaterial de las cuatro danzas gremiales que conserva Betanzos: Mariñeiros o Mareantes, Labradores, Zapateiros y Xastres o Alfaiates.

De estas cuatro danzas, la Asociación Cultural Xóvenes do Pobo se encarga de recuperar y conservar la de Mariñeiros o Mareantes en cada celebración, así como la Danza dos Labradores, que se interpreta con menor frecuencia pero con la misma precisión, energía y entusiasmo, transmitida también a niños y niñas, quienes participan convencidos de que los movimientos de pies y manos guardan parte de la historia de la ciudad.

Por su parte, la Escuela Municipal de Folclore fue responsable de rescatar la Danza de Xastres o Alfaiates en los años 80 y 90, a través de la Agrupación Pasiño a Pasiño. Durante los actos del 800 aniversario de Betanzos, la Escuela recuperó también la Danza dos Zapateiros, permitiendo por primera vez que las cuatro danzas se mostraran juntas a los vecinos y vecinas en una actuación cargada de emoción y orgullo local.

Con motivo de este 50 aniversario, el Concello tiene previsto dedicar el calendario municipal, exposiciones, conferencias y un festival especial a la asociación, además de la imposición del Garelo Especial. La alcaldesa resaltó la importancia histórica de Xóvenes do Pobo en la preservación de las danzas de Mariñeiros y Labradores, subrayando la labor de continuidad iniciada por los padres, abuelos, bisabuelos y tatarabuelos de los actuales danzantes, así como por los voluntarios de la OJE entre 1966 y 1980, que contribuyeron a recuperar coreografías, ritmos y vestimenta tradicionales del siglo XVI.