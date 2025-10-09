Medio Rural confirma más de una veintena de infracciones por eucaliptales cerca de las casas en Betanzos

Los vecinos denuncian que los eucaliptos están demasiado cerca de las casas de Infesta Archivo El Ideal Gallego

En el encuentro mantenido por los vecinos de Infesta con responsables de Medio Rural en A Coruña, los técnicos informaron a los residentes que "trasladaron ao Concello de Betanzos vinte actas de infraccións de inspeccións técnicas da consellería e tres denuncias de prantacións ilegais, unha delas sen respetar as distancias que obriga a lei", detallan desde la Plataforma Veciñal de Infesta.

Los incendios que asolaron Galicia este verano han avivado el malestar y la indignación de los residentes en Requián.

Para los afectados, el municipio "segue a permitir que as plantacións cheguen a escasos metros das vivendas e dos viais sen medida efectiva algunha" y, teniendo en cuenta esta situación, no descartan movilizaciones si no se actúa con contundencia y han solicitado una reunión con el Gobierno de Betanzos para abordar este asunto y "ar solucións acaídas a estes problemas da sua responsabilidade", explica la entidad con sede en O Norte.

Los vecinos acusan a la institución que encabeza María Barral de "dar sempre escusas e non facer nada agás abrir expedientes que fican nun caixón" mientras el respeto a las normas en lo que se refiere a los eucaliptos es "nulo" en Requián. "Ningunha (plantación) respeta as distancias mínimas que esixe a lei, de dez metros a vías e de 50 metros ás casas e construccións", denuncia la Plataforma de Infesta.

Así, apuntan a la existencia de denuncias de vecinos de Casas Novas y de A Peada, pero todas sin respuesta cuando los árboles, en algunos casos, invaden la calzada, alcanzan el tendido eléctrico y no respetan las distancias de los distintos "regatos e mananciais" de O Norte.

"É altamente perigosa a situación arredor da factoría madeireira de BetanzosHB con alto risco polas características desta industria, onde se acumulam grandes cantidades de madeira e produtos inflamables", advierte la entidad antes de reiterar la urgencia de medidas efectivas por parte del Ayuntamiento de Betanzos.

En este sentido, insisten en la obligación de "talar aquelas árbores que invaden as zonas que deben estar libres destas prantas" y de "aplicar sancións ou talas por vía executiva así como a limpeza deses espazos" y en su rechazo al "silencio" o las "escusas" que las administraciones están dando como única respuesta a las denuncias de los vecinos de Requián.