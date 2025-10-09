Los 14 de la Tortilla de Betanzos

Semana da Tortilla de Betanzos Cedida

La alcaldesa, María Barral, dio a conocer esta mañana los detalles de la XV Semana da Tortilla de Betanzos, que se desarrollará en 14 establecimientos de hostelería dende este viernes, día 10, hasta el domingo 19.

Este año serán catorce los que competirán por el Premio á Mellor Tortilla 2025: A Cova do Frade, Adega Lastras, Burger City Café de Segundo, El Arrozal, Cervexería Yocri, Café Bar Capricho, Mesón Avenida, El Plaza, Restaurante Casanova, Bar Galicia, Bar Kutako, Vinoteca Versalles, O Noso Recuncho y La Travesía Vinos.

Todo los negocios contarán con un cartel identificativo y, como novedad, la alcaldesa presentó unha aplicación móvil: GastroBetanzos, disponible para Android e iOS "para que a clientela poida participar de xeito activo neste evento", indicó Barral.

Betanzos ya se lo cree: su tortilla salta a Netflix y sigue ‘reinando’ en España Más información