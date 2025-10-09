Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Betanzos

Los 14 de la Tortilla de Betanzos

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
09/10/2025 15:39
Semana da Tortilla de Betanzos
Semana da Tortilla de Betanzos
Cedida

La alcaldesa, María Barral, dio a conocer esta mañana los detalles de la XV Semana da Tortilla de Betanzos, que se desarrollará en 14 establecimientos de hostelería dende este viernes, día 10, hasta el domingo 19. 

Este año serán catorce los que competirán por el Premio á Mellor Tortilla 2025: A Cova do Frade, Adega Lastras, Burger City Café de Segundo,  El Arrozal, Cervexería Yocri, Café Bar Capricho, Mesón Avenida, El Plaza, Restaurante Casanova, Bar Galicia, Bar Kutako, Vinoteca Versalles, O Noso Recuncho y La Travesía Vinos.

Todo los negocios contarán con un cartel identificativo y, como novedad, la alcaldesa presentó unha aplicación móvil: GastroBetanzos, disponible para Android e iOS "para que a clientela poida participar de xeito activo neste evento", indicó Barral.

Cocineros en el Campeonato de Tortilla de Patatas 2025, en Alicante

Betanzos ya se lo cree: su tortilla salta a Netflix y sigue ‘reinando’ en España

Más información

Reportaje | ‘Angelita’, el nombre de mujer detrás de la verdadera historia de la tortilla de Betanzos

Más información

Te puede interesar

El pianista Andrey Gugnin, tras su primer ensayo con la Orquesta Sinfónica de Galicia

Andrey Gugnin | “No estoy acostumbrado a tocar con grandes orquestas; ahora puedo hacerlo con una realmente buena”
Dani Sánchez
Pablo Carballido y Tinho en la Escuela Municipal de Música

Pablo Carballido: "Tinho tiene todas las cualidades para estar donde está"
Andrea Gestal
Carrera ENKI 15K

Oleada de solidaridad en A Coruña: se agotan las inscripciones de la Carrera ENKI en menos de un mes
Redacción
El equipo de Vibra, encargado de la organización del evento

Más se bailó en Cuba: el festival de 12 horas que convertirá A Coruña en La Habana
Guillermo Parga