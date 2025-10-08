Betanzos renueva la pasarela de madera sobre el Mendo entre As Cascas y O Carregal

La alcaldesa, María Barral, y el edil de Obras de Betanzos, Andrés Hermida, supervisaron el arreglo de la pasarela sobre el Mendo Cedida

Betanzos inició las obras de mejora de la pasarela de madera a la altura de As Cascas que conecta peatonalmente esta zona con el Parque de El Pasatiempo.

Durante la realización de los trabajos, que se desarrollarán durante las próximas semanas, será necesario cerrarlo.

La alcaldesa, María Barral, explicó que se trata de una pasarela muy utilizada pero que por su ubicación sufrió daños en distintos elementos por la acción de la humedad acumulada.

Esta situación ha conllevado a "la aparición de una pudrición fúngica activa en la madera", con afectaciones que potencian las probabilidades de fallos estructurales. De ahí que se decidiera actuar sobre ella con actuaciones de restauración y brindar una explotación o uso seguro; aportándole a la misma sostenibilidad y durabilidad.

Para recuperar la vitalidad, funcionabilidad, seguridad y durabilidad de la pasarela se llevarán a cabo una serie de intervenciones encaminadas a subsanar las afectaciones y problemas que han conllevado al deterioro de sus elementos para evitar así riesgos de fallos estructurales.

Así, se contempla sustituir las piezas afectadas por otras de madera tratada tanto en barandillas vigas, rastreles, como en el entablado de tarima, así como colocar una lámina bituminosa como barrera impermeable en la unión entre entablado del suelo y los rastreles que la soportan.

También se mejorará la protección de las vidas con cabezales o remates de aluminio para evitar su deterioro; un tratamiento fungicida preventivo, específicamente para la madera y el sello de fisuras y pequeñas grietas con resinas o masillas para exteriores en piezas que sean reparables sin necesidad de que sean sustituidas. La actuación incluye también una limpieza profunda de la madera y un sellado.

Ponte Nova

El Ayuntamiento de Betanzos también completó el arreglo de las aceras de A Ponte Nova, en ambas márgenes, para mejorar la seguridad peatonal, sustituyendo baldosas que estaban levantadas o en malas condiciones. Las obras fueron realizadas por el municipio a pesar de que se trata de una vía de competencia de la Administración del Estado.

Esta actuación fue incluida en el programa de mejora mejora de seguridad vial que se lleva a cabo en varios puntos de la ciudad y que incorpora la eliminación de barreras arquitectónicas; la construcción de pasos peatonales elevados y 'lomos de asno', estos últimos como medida de reducción de velocidad.