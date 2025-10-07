La Xunta acepta las alegaciones de la Plataforma de Infesta
Tras mantener un encuentro con responsables de Infraestruturas de la Xunta, representantes de la Plataforma de Infesta confirmaron que la institución autonómica "acepta as alegacións" tramitadas por el colectivo a las obras de la AC-542, que "serán trasladadas ao proxecto técnico e os planos", indican desde Infesta.
Después, una vez informadas y aprobadas, "sairán as obras a concurso público".
Así, entre otras modificaciones se aceptó cambiar la propuesta inicial para acceder a la N-VI "sen necesidade de dar a volta na rotonda das Cascas", la colocación de un paso de peatones y de la parada do autobús en las inmediaciones del acceso a O Coto así como la renovación de las aceras en todo el tramo.
En el cruce de O Petón se incorpora la posibilidad de girar hacia ambos lados (hacia Betanzos y hacia Santiago) y también se talarán eucaliptos en la zona de dominio público para facilitar la visibilidad.
En la intersección de la escuela con el atajo a Betanzos "incorporarase un paso de peóns hoxe inexistente" y en la recta de Infesta, además de las paradas de autobús en ambas márgenes, se habilitará un paso de peatones cerca del acceso a O Tarreo.
Asimismo, se eliminará el paso situado enfrente al centro social y se creará un segundo en los aledaños del acceso a la Estación de Betanzos-Infesta. Las plazas de aparcamiento se incrementarán respecto a las previstas y se autorizará "o xiro para ambas direccións na rotonda da estación".
Por otra parte, "a beirarrúa continuará en dirección a Santiago pola marxe dereita tamén na ponte sobre a via do ferrocarril que verá ademáis do tramo peonil hoxe inexistente, unha ampliación da calzada de 50 centímetros" y "quedará impedida a posibilidade de cruzar a calzada cos coches no acceso a Xan Rozo por detrás da fábrica".
Estas actuaciones demandadas por la entidad vecinal y otras menores contribuorán a "mellorar a seguridade e a mobilidade na zona" y "de non ser incorporadas, o proxecto quedaría inconcluso e non cumpriria coas necesidades máis importantes", comentan desde Infesta.
Ahora, según los afectados, "toca ao Concello de Betanzos solucionar algunhas deficiencias nos accesos municipais ao vial autonómico, na subida a O Coto, no atalho da escola e no acceso a O Farragoto dende a curva da ponte sobre o ferrocarril".