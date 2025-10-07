Mi cuenta

El Ideal Gallego

Betanzos

En El Pasatiempo y con cargo al POS+: El ‘pump track’ será una realidad”, anuncia María Barral

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
07/10/2025 17:23
Los aficionados reclaman desde hace años la creación de un pump track Betanzos 
Archivo El Ideal Gallego

“El pump track será una realidad tal y como habíamos anunciado y comprometido”, indicó María Barral. La alcaldesa anunció que el Ayuntamiento de Betanzos incluirá en su propuesta de POS Adicional 2025, en la que le corresponden 220.000 euros, la construcción de un área de pump track tal y como estaba contemplado y como los responsables municipales habían “manifestado hace unas semanas” cuando se aprobaron otras actuaciones con cargo al POS, como la pista de pádel de O Carregal. 

Hace solo unos días, la regidora adelantó que “este proyecto, propuesto en su momento a través de presupuestos participativos, se incluirá a corto plazo en el POS de la Diputación de A Coruña” y ahora, según anunció la alcaldesa, “podemos confirmar que así será y que contará con financiación suficiente”, aclaró Barral. 

En este sentido, explicó que las instalaciones tendrán un coste de unos 50.000 euros, según el proyecto técnico del Ayuntamiento de Betanzos, y que se acometerán en el entorno de El Pasatiempo

Diferencias

 María Barral sostuvo que “confía en que “esta vez el PP vote a favor de un proyecto para Betanzos, para sus vecinos y vecinas, y no como ocurrió con en el anterior POS, que votaron en contra de una inversión de 157.000 euros para la pista de pádel cubierta de la que también se van a beneficiar los betanceiros y Betanzos”. 

Así, cuestionó que “la única estrategia del PP” sea “poner siempre palos en las ruedas y hacer política de cara a la galería en este caso a los que escuchan o leen en las redes sociales”, siendo eso “lo que motiva su voto o postura por encima de si puede ser o no un proyecto necesario o interesante” para Betanzos. 

Además, María Barral también solicitó a la Xunta la construcción de otras instalaciones en una reunión con el secretario xeral para o Deporte, José Ramón Lete.

Betanzos se apunta al ‘pump track’ para añadir aún más adrenalina y velocidad al 2023

