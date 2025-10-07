Betanzos ‘revisa’ el misterio de los doce emperadores de El Pasatiempo

Postal de la avenida de los Emperadores de El Pasatiempo Archivo El Ideal Gallego

El Pasatiempo sigue siendo un misterio incluso para los vecinos de Betanzos. Declarado Bien de Interés Cultural en 2020, del espacio de más de 90.000 metros cuadrados diseñado por Juan García Naveira en 1893 solo se conserva un 10%. En el nivel inferior, arrasado casi por completo, solo se mantienen un murete y la Fuente de las Cuatro Estaciones. Otros elementos, como los cierres o determinadas esculturas, se tiene conocimiento de dónde están pero su recuperación ha sido imposible, como los dos leones que un día custodiaron una de las entradas desde O Carregal, adquiridos en su día por el Arzobispado de Oviedo para adornar el acceso a la Basílica de Covadonga.

Hace veinticinco años, el viernes 6 de octubre de 2000, el Ayuntamiento de Betanzos trató de adquirir, sin éxito, los doce bustos de la Avenida de los Emperadores del Pasatiempo. El entonces alcalde, Manuel Lagares, y el edil Francisco Díaz Pereira, titular de Educación y Cultura, se desplazaron a Madrid con la intención de recuperarlos tras conocer que saldrían a subasta en la Sala Alcalá. Los acompañó uno de los descendientes de Juan García Naveira.

Incógnitas

La cifra de venta alcanzada, abonada por un desconocido que mostró un especial interés por la colección al subir una y otra vez la cantidad ofertada dando al traste con las aspiraciones municipales, resultó inaccesible para el Ayuntamiento de Betanzos. Unos 60 millones de pesetas que alejaron los emperadores romanos de As Mariñas. O no, porque nunca trascendió el nombre del comprador, ni si acudía a título individual o en representación de alguna institución, pero algunas voces insistieron durante años en que era alguien vinculado a la ciudad o, cuando menos, a Galicia.

Lo que sí se pudo confirmar es que, cuando salieron de El Pasatiempo no lo hicieron con destino a Madrid, sino que antes estuvieron en los exteriores de la Casa de Doña Águeda.

Las esculturas, encargadas por Juan García Naveira durante su odisea por Europa tras conocer las originales en los Museos Capitolinos de Roma, se realizaron –siguiendo sus indicaciones y sus deseos– en mármol de Carrara, y llegaron a la Sala Alcalá, en la calle Velázquez de la capital, identificadas, cada una con su nombre: “No había ninguna duda de que eran las originales”, recuerda Díaz Pereira, que insiste en el varapalo que supuso no conseguir “traerlos de vuelta a casa”, a pesar de que lo intentaron por distintas vías: con entrevistas en la Diputación de A Coruña y en la Xunta para conseguir colaboración económica antes de desplazarse a Madrid, y después, una vez allí, viendo las cifras, ofertando solo por un lote para al menos recuperar alguna de ellas para Betanzos.