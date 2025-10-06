Betanzos ya se lo cree: su tortilla salta a Netflix y sigue ‘reinando’ en España

Cocineros en el Campeonato de Tortilla de Patatas 2025, en Alicante EFE

Una comida sencilla que, sin intención y de manera casi misteriosa en una ciudad estrechamente vinculada a la agricultura, adelantada en el cultivo del ‘oro verde’ y otrora encumbrada como ‘Horta das Mariñas’, se ha convertido en uno de sus emblemas, como el Globo de San Roque.

Una enseña de nueva creación e incorporación que sigue sumando incondicionales y menciones, incluso en ámbitos hasta ahora inaccesibles como el de la televisión al colarse en Netflix de la mano de Luis Zahera y Lucía Caraballo.

Los actores, que en ‘Animal’ interpretan a Antón, un veterinario rural, y a su sobrina Uxía, encargada de una tienda de mascotas a las afueras de Compostela, la citan en más de una ocasión en la serie, que estrenó con éxito el día 3 para situarse en el número uno del ranking de más vistas en España. Porque “su vida se está desparramando como se desparraman las tortillas de Betanzos”.

Una notoriedad que el municipio intenta aprovechar desde hace no mucho, ya que hace menos de veinte años que sus representantes se animaron a compartir su secreto y utilizar el éxito de su tortilla como anzuelo para visitantes e incentivo económico; como un valor añadido al casco histórico, a la naturaleza y los incontables atractivos culturales de As Mariñas.

En los últimos decenios, han sido numerosos los reconocimientos recibidos por sus hosteleros, abanderados de un estilo de elaboración único, heredado de Angelita Rivera Valiño, la encargada de ‘exportar’ a Betanzos la receta de la casa de comidas de su madre y su abuela en Santa María de Ois, en Coirós. Una tortilla célebre por su nivel de cocción y por la calidad de sus cuatro únicos ingredientes –huevos, patatas, aceite de oliva y sal– y transmitida de unos a otros en La Casilla.

Este año, ni Alberto García, de Mesón o Pote, ni Pedro Miño, de Adega Lastras, los dos representantes de la ciudad en el Campeonato de España 2025, tuvieron suerte en Alicante Gastronómica, pero la tortilla vencedora, la de La Falda de Chamberí, en Madrid, es una tortilla “sin cebolla y melosa, estilo Betanzos”, como señaló su cocinero, Alejandro Oliveira, que vivió muchos años en Galicia y sabe de lo que habla, conoce cómo es el verdadero estilo Betanzos. “No somos anticebolla, pero nosotros la hacemos siempre sin cebolla”, comentó el nuevo campeón de España.

Competición

Mientras, en la capital del Mandeo apuran la organización de la XV Semana da Tortilla de Betanzos, que se desarrollará entre el 10 y el 19 de octubre y en la que catorce establecimientos competirán por coronarse como vencedores: A Cova do Frade, Adega Lastras, Burger City Café de Segundo, El Arrozal, Cervexería Yocri, Café Bar Capricho, Mesón Avenida, El Plaza, Restaurante Casanova, Bar Galicia, Bar Kutako, Vinoteca Versalles, O Noso Recuncho y La Travesía Vinos.

Todos ellos tendrán un cartel identificativo y, como novedad, se implantará la aplicación móvil GastroBetanzos, disponible para Android e iOS “para que a clientela dos locais inscritos nesta edición da Semana da Tortilla de Betanzos poidan participar de xeito activo neste evento”, indican desde el Gobierno de María Barral.

Así, al descargar la app, además de obtener información, podrán entrar en sorteos y votar por la que, en su opinión, es la Mejor Tortilla 2025.

Los interesados deberán escanear el código QR asignado de manera exclusiva a cada uno de los establecimientos para que quede constancia de que estuvieron allí y saborearon su tortilla y, si suman cinco, entrarán en el sorteo de cinco experiencias para dos en alguno de los ‘Restaurantes da Biosfera As Mariñas’, certificados con esta marca de calidad, y de cinco lotes de productos de ‘merchandising’ de Coca-Cola

Además, aunque se podrá seguir haciendo como siempre, mediante sellos, los usuarios que completen el escaneo de cinco QR también podrán votar “pola tortilla que lles pareza mellor, e así colaborar na elección do establecemento gañador da XV Semana da Tortilla de Betanzos na categoría de premio popular”, que se une al oficial y al de Mellor Tortilla Caseira 2025.

En este caso, tendrán que anotarse antes del día 15 en la oficina de turismo (Edificio Archivo-Liceo) o en eventos@betanzos.gal En cuanto a los precios establecidos para esta edición, la tapa costará 2,50 euros y la tortilla entera, 20.