MercaBetanzos vuelve a la García Irmáns

Carpa instalada en la plaza García Irmáns para acoger el mercado de oportunidades - Cedida

Betanzos celebrará este fin de semana un nuevo mercado de oportunidades en la plaza García Irmáns. El evento está organizado por el Ayuntamiento de Betanzos, dentro de las acciones de promoción y apoyo al comercio de la ciudad, con la colaboración de Acebe, ChesCasco, la Diputación de A Coruña y la Xunta, y contará con importantes descuentos, un área de ocio infantil y música en directo, además de un horario amplio de apertura, de 11.00 a 21.00 horas el sábado día 4 y de 11.00 a 20.00 el domingo día 5.

Este mercado de oportunidades se desarrollará en una carpa instalada en la García Irmáns con productos de óptica, textil, librería, estética y alimentación, detallaron desde el área de Comercio, Hostalaría e Industria.

El Concello de Betanzos cederá que a cada comerciante un espacio gratuito para vender sus productos y, en total, serán 18 establecimientos: Travesa, ZCV, Beatriz 13, Selgas, Chocolat, Miraquelinda, Distrito Palmeras, Aceitunas La Pastora, Bicos, Confecciones Chela, Dans, El Cantón Ropa Interior, Isi Moda y Complementos, Lencería Alicia, Tartaruga, Xoma Kids, Biblos. También estará la Asociación de Comerciantes e Empresarios de Betanzos (Acebe).

La alcaldesa, María Barral, destacó que la entidad municipal recupera este MercaBetanzos recordando el éxito obtenido en anteriores convocatorias por la calidad de los artículos que se ponen a la venta, el precio y la amabilidad de los comerciantes: “los stands de MercaBetanzos reflejan esas características que son a su vez las características del comercio de Betanzos, diferenciado por la calidad, la variedad y la buena imagen”, indicó Barral.