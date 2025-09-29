El BNG de Betanzos reclama diálogo con el sector del taxi y soluciones urgentes para mejorar el servicio

Taxi -

El BNG de Betanzos propondrá al Pleno municipal la creación de una mesa de diálogo con el sector del taxi y que se atiendan las demandas que este lleva años formulando sin obtener respuesta. La iniciativa llega después de que los conductores de la parada de la Plaza de Galicia expresasen públicamente sus quejas por el recorte del espacio disponible y por el mal funcionamiento del teléfono público de la parada.

Según explicó la portavoz municipal del BNG, Amelia Sánchez, “la situación actual dificulta el trabajo de las 22 licencias de taxi existentes en Betanzos, tanto por la reducción del espacio de la parada —constantemente invadido por vehículos ajenos— como por la falta de un teléfono operativo, que deja a los clientes sin posibilidad de contactar con el servicio”.

El BNG recuerda que los conductores ya propusieron soluciones, como la instalación de una canalización que proteja el teléfono de los actos vandálicos, así como el pintado y la reserva clara de las plazas de estacionamiento destinadas a la parada. “No hablamos de demandas caprichosas, sino de medidas básicas para que el servicio funcione en condiciones dignas y con seguridad”, indicó Sánchez.

La formación nacionalista también criticó la forma de proceder del gobierno local, que anunció recientemente la redacción de una nueva ordenanza para regular el servicio de taxi sin contar con el propio sector de manera directa. “Resulta poco comprensible que se redacte una norma que afecta directamente al día a día de las trabajadoras y trabajadores sin siquiera hablar con ellas antes, más allá de las aportaciones que pudieron hacer en el período de consulta”, denunció la portavoz del BNG.

“Desde el BNG defendemos un modelo de Ayuntamiento participativo, donde las vecinas y vecinos de Betanzos sean protagonistas en la toma de decisiones y un gobierno que escuche las necesidades reales de la ciudadanía y de las personas que prestan servicios esenciales como el taxi. No pedimos nada extraordinario, solo voluntad política para escuchar y para actuar”, concluyó Amelia Sánchez.

Más prevención frente a los incendios y mejora de la participación vecinal

En el mismo pleno, también se debatirá la aprobación de dos mociones con el objetivo de poner el foco en la defensa del territorio frente a las olas de incendios del último verano y el refuerzo y mejora de los canales de participación ciudadana.

“El abandono del monte y la falta de una política forestal seria dejan a nuestro país expuesto a incendios devastadores, como vimos este verano”, advirtió Amelia Sánchez, quien reclamó “previsión, inversión y un modelo de monte multifuncional que genere riqueza y proteja el medio”.

En el ámbito vecinal, la edil nacionalista pide garantizar la participación vecinal en la toma de decisiones municipales, especialmente en el uso de los fondos públicos. La formación nacionalista recuerda que los presupuestos de 2022 y 2023 incluyeron partidas de “presupuestos participativos” que permitieron escoger inversiones, pero algunas propuestas nunca llegaron a ejecutarse, como la pista de pump track aprobada en 2023 con una inversión de 100.000 euros.

Esta iniciativa propone que todos los presupuestos municipales incluyan partidas de participación ciudadana, así como articular las medidas necesarias para garantizar la participación ciudadana en la elección de los proyectos. Además, las nacionalistas instan al gobierno local a cumplir con el compromiso adquirido con la ciudadanía y construir la pista de pump track, bien con fondos propios, bien a través de convenios o subvenciones de otras administraciones.