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Aranga

Actuar sin vestuario y con un viejo escenario: la hazaña de El Combo Dominicano en A Castellana

El camión de la orquesta quedó atrapado en Trives con todo el material

Noelia Díaz
Noelia Díaz
12/08/2026 16:59
La orquesta, tras su actuación en A Castellana
La orquesta, tras su actuación en A Castellana
EL COMBO DOMINICANO
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La orquesta canaria El Combo Dominicano vivió este martes en A Castellana (Aranga) una noche que nunca olvidará. Tras quedar dos de sus camiones atrapados en Trives (Ourense), tuvieron que actuar en esta localidad de la comarca betanceira sin su vestuario de gala y su escenario habitual, protagonizando un ejemplo de superación y entereza.

"Aunque tuvimos un día gris, la noche se tiñó de colores y alegrías, sentimos de cerca el apoyo y las palabras de los compañeros de Orquesta Galilea y la comprensión y empatía de la comisión de fiestas, una comisión con una calidad humana impresionante a la cual estaremos siempre agradecidos", escribía esta mañana en una publicación de redes sociales la formación musical, que también destacaba su aplauso a los vecinos de A Castellana por la respuesta ante el percance.

El Combo Dominicano, que cerraba los festejos en honor a San Lourenzo de Villarraso, desveló que "muchos compañeros de la verbena se preocuparon" e incluso algunos se desplazaron hasta el lugar. "Los amigos de la orquesta Cuarta Calle nos ofrecieron su escenario y tiraron para Galicia desde Asturias para ayudarnos", subraya la orquesta.

Desde la comisión de fiestas aseguran que "no importa si salieron en vaqueros y camiseta, lo que importó fue que salieron con esas ganas de sacar una fiesta adelante". "Cuando un grupo lleva la música dentro, con cuatro cositas se hace la fiesta, y se hizo", declara la agrupación en Facebook, que destaca "el buen directo a pesar del poco espacio que tenían en el palco".

"Por parte de la Comisión A Castellana 2026 muchas gracias por querer y por saber sacar nuestra fiestra adelante,los nervios estuvieron a flor de piel durante mucho rato, pero al sonar la música todo se fue y es lo que importa", concluyen.

Carreteras estrechas

"Mal informaron ao chofer de ir por esa pista infernal, perigosa e estreita, na que non dan pasado dous coches, na baixada que vai dende Pobra de Trives á central de Pontenovo cara Montefurado. Para sacar o camión de aí vai ser moi complicado", alertaba Daniel Seijas -del programa 'Palco de Estrelas'- no seu perfil. 

El Combo Dominicano, según Seijas, tuvo que utilizar el escenario con el que tocaba hasta 2018, adaptándose a sus limitaciones. Destaca el arrojo y entrega de una orquesta que pidió disculpas al público en varias ocasiones: "Saíron do apuro, son cousas que lle poden pasar a calquera", concluye.

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