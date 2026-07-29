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Aranga

La Xunta colabora con casi 30.000 euros en el acondicionamiento de la casa consistorial de Aranga

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
29/07/2026 11:17
Platas y Do Campo, en la casa consistorial de Aranga
Platas y Do Campo, en la casa consistorial de Aranga
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La delegada de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo, acompañada del alcalde, Alberto Platas, visitó Aranga para conocer el resultado de las obras realizadas en la casa consistorial, donde "se levou a cabo a mellora da súa carpintaría grazas a unha achega da Xunta de case 30.000 euros ao abeiro do Fondo de Compensación Ambiental competitivo do ano 2025". Una iniciativa que el año pasado "distribuíu en toda Galicia 9,2 millóns de euros nas súas modalidades competitiva e non competitiva", indican desde la Delegación en A Coruña.

Allí, la representante autonómica destacó el compromiso de la Xunta con la conservación y el cuidado del medio ambiente y con la calidad de vida de la ciudadanía y anunció que, en la resolución de este año, al municipio arangués se le concede "unha axuda doutros máis de 36.000 euros do Fondo de Compensación Ambiental non competitivo para levar a cabo o acondicionamento exterior tamén do Concello de Aranga". 

Durante la visita, Do Campo se refirió a otras dos aportaciones recibidas por este ayuntamiento dentro de este mismo apartado, como los casi 36.500 euros de la línea no competitiva para el acondicionamiento exterior de la OMIX (Oficina de Información Xuvenil) de Aranga, que se ha completado, y otros casi 30.000 aprobados este 2026 para la envolvente del anexo al CEIP A Castellana.

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Así, entre 2025 y 2026 se aprobaron "axudas de máis de 132.500 euros das dúas liñas do Fondo de Compensación Ambiental competitiva y non competitiva" destinadas al Ayuntamiento de Aranga.

A través do FCA contribuímos á conservación da biodiversidade, á protección do medio natural e á recuperación sostible dos municipios galegos”, señaló Do Campo. 

Además, destacó que "as dúas liñas de actuación —a non competitiva, dirixida aos concellos onde hai instalados parques eólicos e liñas de evacuación, e a competitiva, aberta ao conxunto das entidades locais— permiten “impulsar proxectos útiles e duradeiros para mellorar a calidade ambiental e o benestar veciñal” de los residentes en este  municipio de la comarca de Betanzos.

Consistorio y OMIX

La inversión de casi 30.000 euros permitió renovar la carpintería exterior del edificio municipal para incrementar su eficiencia energética, reducir el consumo de energía y mejorar las condiciones de confort para los empleados municipales y para los usuarios de las instalaciones, en la plaza Mestre Mosquera.

La actuación consistió en la sustitución de la carpintería exterior del inmueble, que alberga las oficinas municipales, el departamento de Servicios Sociales, el salón de plenos y un aula de informática y, con la instalación de nuevas ventanas, se consiguió reducir la pérdida de calor en invierno y limitar su entrada durante el verano, lo que implica que se reducirá la necesidad de calefacción y, en consecuencia, el consumo energético del Ayuntamiento de Aranga.

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Este año se aportarán otros 30.000 de euros para seguir realizando "melloras neste edificio concretamente, para o acondicionamento e pintura exterior do inmoble", detalla la Xunta.

La representante autonómica aprovechó la visita para supervisar también las obras de acondicionamiento exterior de la OMIX, que consistieron en el revestimiento térmico de la fachada exterior.

Belén do Campo incidió en que "estas actuacións demostran o compromiso da Xunta coa modernización das infraestruturas municipais e coa implantación de medidas que permitan un uso máis racional da enerxía, mellorando ao mesmo tempo a calidade dos servizos públicos que reciben os veciños" y recordó que, en toda la provincia, a través de la línea no competitiva, se invirtieron más de 2,2 millones, y 700.000 a través de la no competitiva, resultando beneficiarios un total de 60 ayuntamientos, el Consorcio As Mariñas y la Mancomunidad de Ferrol.

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