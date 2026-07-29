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Aranga

La Diputación de A Coruña se compromete a actuar en la carretera que une Irixoa y Aranga por Verís y O Gallado

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
29/07/2026 11:51
Formoso, con los alcaldes de Irixoa (i) y de Aranga (d) en la Diputación de A Coruña
Formoso, con los alcaldes de Irixoa (i) y de Aranga (d) en la Diputación de A Coruña
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Los alcaldes de Aranga, Alberto Platas, e Irixoa, Antonio Deibe, se reunieron con el presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, para trasladarle la necesidad de acondicionar la vía que comunica ambos  municipios entre Os Altos de Verís, en Irixoa, y O Gallado, en Aranga.

Durante el encuentro, los representantes municipales presentaron al dirigente provincial el proyecto básico y de ejecución redactado conjuntamente por ambos, que contempla "a renovación do firme en tres treitos de titularidade municipal cunha lonxitude total de algo máis de seis quilómetros", detalla la Diputación da Coruña.

En concreto, la actuación abarca Os Altos de Verís, unos 3.530 metros; el tramo comprendido entre el límite municipal y Cabo da Aldea, de 1.307 metros; y la conexión entre Cabo da Aldea y O Gallado, de 1.335.

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Los dos mandatarios explicaron que la carretera muestra importantes signos de deterioro, "con fochancas, fisuras, afundimentos e problemas de drenaxe" y recordaron que la última intervención realizada en este itinerario se acometió hace catorce años a pesar de ser una conexión directa entre Aranga e Irixoa. Es decir, es una de las más utilizadas por los vecinos, los servicios municipales y los vehículos vinculadas a las actividades agrícolas y forestales, esenciales en esta zona, por lo que consideran prioritaria su rehabilitación y así se lo hicieron saber a Formoso. 

El presidente les confirmó el interés de la Diputación de A Coruña esta actuación, especialmente por el carácter intermunicipal de la carretera y por su importancia "na vertebración e na mobilidade dunha zona rural compartida polos dous concellos", por lo que confirmó que los servicios técnicos analizarán y valorarán "o proxecto presentado, co obxectivo de estudar as condicións necesarias para avanzar na súa execución", informó la Diputación de A Coruña. 

La propuesta trasladada contempla "a limpeza e recuperación das cunetas, a mellora do drenaxe, o varrido do firme e a aplicación dunha nova capa de mestura bituminosa en quente de cinco centímetros de grosor, coa finalidade de recuperar a seguridade e garantir unhas condicións seguras e adecuadas de circulación" entre Aranga e Irixoa.

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