Bomberos de Betanzos rescatan a los ocupantes de un coche atrapados tras una colisión con un camión en la A-6 en Aranga

Emergencias 112

Bomberos de Betanzos rescataron a dos ocupantes de un coche atrapados en el interior del vehículo tras una colisión con un camión en Aranga.

Tras un impacto por alcance, el turismo se salió de la vía y chocó contra la mediana de la A-6. Un tercer ocupante pudo salir por sus propios medios, informó el 112.

"Todos están recibiendo asistencia médica por diferentes lesiones y traumatismos", indican desde Emerxencias de Galicia.

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Además de los avisos de otros conductores, el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias de Galicia recibió una alerta mediante el sistema automático (ecall) de uno de los vehículos, donde "la información coincidía en la implicación de un coche y un camión en una colisión por alcance con la posterior salida de vía del turismo contra la mediana" en Aranga.

El siniestro se registró alrededor de las 18.30 horas en el kilométrico 554, a la altura de Feás. Allí acudieron los medios y recursos de emergencias para la atención de los heridos: tres en total.

Hasta Aranga se desplazaron Urxencias Sanitarias de Galicia-061, Bomberos de Betanzos, miembros del GES de Curtis y agentes de la Guardia Civil de Tráfico.