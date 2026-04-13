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Aranga

Claudia López, de Aranga, se impone en el Concurso Internacional de Jóvenes Preparadores de Ganado 2026

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
13/04/2026 16:47
Los ganadores del certamen, organizado por el Club de Xóvenes Gandeiros de Galicia
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Claudia López, de la Ganadería López Fontela de Aranga, se impuso en el Concurso Internacional de Xóvenes Preparadores de Gando 2026, celebrado en el marco de la célebre Moexmu (Mostra e Exposición de Muimenta) que, con más de cuarenta ediciones, es una de las más antiguas de Galicia.

Un reconocimiento "ao seu traballo e ao futuro do sector gandeiro", destaca el Ayuntamiento de Aranga. Tanto el segundo como el tercero se quedaron en Lugo.

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