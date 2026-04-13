Claudia López, de Aranga, se impone en el Concurso Internacional de Jóvenes Preparadores de Ganado 2026

Los ganadores del certamen, organizado por el Club de Xóvenes Gandeiros de Galicia Cedida

Claudia López, de la Ganadería López Fontela de Aranga, se impuso en el Concurso Internacional de Xóvenes Preparadores de Gando 2026, celebrado en el marco de la célebre Moexmu (Mostra e Exposición de Muimenta) que, con más de cuarenta ediciones, es una de las más antiguas de Galicia.

Un reconocimiento "ao seu traballo e ao futuro do sector gandeiro", destaca el Ayuntamiento de Aranga. Tanto el segundo como el tercero se quedaron en Lugo.