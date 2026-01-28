Belén do Campo ensalza en Aranga las casas nido, “un servizo imitado noutras comunidades”

Belén do Campo, durante la visita Xunta de Galicia

La delegada de la Xunta, Belén do Campo, junto con el alcalde de Aranga, Alberto Platas, visitaron la Casa Niño de “Tartaruga”. En la visita valoró como muy positivo el balance de las casas nido, un servicio pionero que Galicia comenzó a implantar hace diez años y que está siendo imitado por otras comunidades autónomas. Belén do Campo hizo hincapié en las muchas ventajas que se derivan de la puesta en marcha de estas instalaciones.

Por una parte, ayudan a fijar población, al dar opciones de conciliación también en los ayuntamientos más pequeños y hacerlos, así, más atractivos; al tiempo que generan puestos de trabajo de los profesionales que las gestionan. “Queremos que la gente quede a vivir en los ayuntamientos del rural”, señaló la delegada, quien aseguró que, para eso, hace falta apostar por ofrecer “servicios de primera categoría” en todo el territorio.

Galicia finalizó el año con 5 casas nido en la comarca de Betanzos: Irixoa, Vilasantar, Aranga, Paderne y Vilarmaior, con 25 plazas disponibles gracias a una ayuda total de casi 410.000 euros, y con 18 en la provincia con 90 plazas ofertadas en total que cuentan con un presupuesto para su funcionamiento de más de 1,6 millones de euros.

La financiación de la Xunta se concedió a través de una orden de ayudas plurianual, que ya fue resuelta para el período 2025-2028. La comunidad autónoma tiene en la actualidad más de 100 casas nido en servicio distribuidas por todo el territorio, entre las que suman más de 500 plazas gratuitas para niños de 3 meses a 3 años con un presupuesto de 10,5 millones de euros. Además, recordó que estas ayudas cuentan con una aportación complementaria de 150 euros semanales durante el tiempo que dure la baja de maternidad o paternidad de la persona encargada del servicio. El objetivo es dar continuidad la este recurso y seguir atendiendo a las necesidades de conciliación de la vida personal y laboral de las familias en los ayuntamientos rurales de Galicia en los que están establecidas.

Además de garantizar la atención personalizada y gratuita a niños hasta los 3 años de edad, estas ayudas también se pudieron destinar a la reposición de la equipación con una aportación adicional de 1.500 euros, así como del material didáctico y de juegos; y la obras de reforma, mantenimiento o eficiencia energética. Hay que recordar que la Xunta incluyó en esta convocatoria un incremento de casi el 5 % de la ayuda que venían percibiendo las titulares de las casas nido y que se podrán acoger a ella aquellos centros que lleven funcionando más de tres años. Este aumento supone elevar hasta los 29.000 euros a cuantía anual que reciben las promotoras de estas equipaciones.

El objetivo es que puedan hacer frente al incremento de gastos derivados de la subida de la luz o de las pólizas a fe que. Recursos en el rural gallego Cada casa nido atiende un máximo de cinco niños, de manera flexible y con garantías de seguridad y calidad, dado que se exige una formación o experiencia #profesional específica y se imponen requisitos y normas de seguridad en los inmuebles. Estos servicios ofrecen una atención integral y personalizada con carácter gratuito en la modalidad de atención diurna y de lunes a viernes. Esta ayuda forma parte de las iniciativas que tiene en marcha el Gobierno gallego para apoyar a las familias, tales como la gratuidad de las escuelas infantiles, la tarxeta benvida, o el Bono Concilia Familia.