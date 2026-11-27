Ton Pena, ‘alma’ de Xóvenes do Pobo, enciende la Navidad de Betanzos
Esta jornada llena de luz se completó con música y chocolatada para los más pequeños
Betanzos encendió este viernes el alumbrado navideño en un acto en la García Irmáns. El ‘acendido’ corrió a cargo de la Asociación Xóvenes do Pobo, que celebra este año celebra su 50 aniversario, de la mano de Ton Pena.
La alcaldesa, María Barral, se dirigió a él: “hoxe son as túas mans as que acenden o Nadal de Betanzos”, y extendió su reconocimiento a toda la entidad, “das que estiveron desde o primeiro día, das que chegaron despois, das que xa non están e das que seguen aquí”, expuso Barral. La regidora les agradeció “a recuperación das danzas medievais” y la devolución “dunha parte da súa memoria” a Betanzos.
La iluminación de esta Navidad supone un salto importante ya que se instalaron 900.000 LEDs haciendo que ninguna parroquia del rural se quedase sin adorno navideño. “O Nadal de Betanzos é de todas e de todos, vivan no casco histórico ou na aldea máis pequena”, subrayó la alcaldesa.
También hubo novedades en las figuras. En Betanzos se pueden ver encendidas desde hoy una campana gigante o un túnel de luz que invita a "devagar".
Barral recordó también que la Navidad betanceira "non só as luces", si no también la alegría de ver las calles repletas de gente y el comercio de proximidad. También hizo un llamamiento a la gente de fuera a vivir las fiestas en la ciudad.
La alcaldesa insistió que la iluminación ya estaba prevista antes de alcanzar el éxito en el concurso Ferrero Rocher. "Pase o que pase, Betanzos vai seguir sendo un referente no Nadal". Si Betanzos resulta ganador, habrá un segundo encendido el 16 de diciembre. Esta jornada se completó con música y chocolatada para los más pequeños.