Betanzos encendió este viernes el alumbrado navideño en un acto en la García Irmáns. El ‘acendido’ corrió a cargo de la Asociación Xóvenes do Pobo, que celebra este año celebra su 50 aniversario, de la mano de Ton Pena.

La alcaldesa, María Barral, se dirigió a él: “hoxe son as túas mans as que acenden o Nadal de Betanzos”, y extendió su reconocimiento a toda la entidad, “das que estiveron desde o primeiro día, das que chegaron despois, das que xa non están e das que seguen aquí”, expuso Barral. La regidora les agradeció “a recuperación das danzas medievais” y la devolución “dunha parte da súa memoria” a Betanzos.

Betanzos saca su creatividad a la calle: 24 artistas y artesanos en el Mercadiño de Nadal 2026 Más información

La iluminación de esta Navidad supone un salto importante ya que se instalaron 900.000 LEDs haciendo que ninguna parroquia del rural se quedase sin adorno navideño. “O Nadal de Betanzos é de todas e de todos, vivan no casco histórico ou na aldea máis pequena”, subrayó la alcaldesa.

También hubo novedades en las figuras. En Betanzos se pueden ver encendidas desde hoy una campana gigante o un túnel de luz que invita a "devagar".

Betanzos se impone a Mondoñedo y representará a Galicia en la segunda fase del concurso de Ferrero Rocher Más información

Barral recordó también que la Navidad betanceira "non só as luces", si no también la alegría de ver las calles repletas de gente y el comercio de proximidad. También hizo un llamamiento a la gente de fuera a vivir las fiestas en la ciudad.

La alcaldesa insistió que la iluminación ya estaba prevista antes de alcanzar el éxito en el concurso Ferrero Rocher. "Pase o que pase, Betanzos vai seguir sendo un referente no Nadal". Si Betanzos resulta ganador, habrá un segundo encendido el 16 de diciembre. Esta jornada se completó con música y chocolatada para los más pequeños.