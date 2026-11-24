Agua en una viivienda Germán Barreiros

María Barral avanzó el contenido del convenio de colaboración interadministrativo entre Betanzos y Coirós en relación con el servicio de abastecimiento de agua en zonas limítrofes, que suscribirá con el alcalde coirense, Francisco Quintela Requeijo, en aras de resolver un escollo jurídico concreto: "a imposibilidade de que un concello exerza as súas competencias fóra do seu termo municipal", dijo la regidora de Betanzos.

Según explicó la alcaldesa," o convenio nace da solicitude dunha persoa veciña que pediu a conexión á rede de auga para unha vivenda situada na franxa estremeira entre ambos os dous municipios", pues el inmueble pertenece a Coirós, "mais a maior parte da finca que a rodea está en Betanzos".

"Non é un caso illado, xa que situacións semellantes se deron con outras edificacións da zona", apunta el Gobierno de Betanzos. Hasta ahora "non existía un marco estable para darlles resposta; o convenio regula esta situación a partir de agora, de xeito que calquera caso futuro se tramite cun procedemento claro e común", añadieron.

La configuración orográfica del terreno y el carácter disperso y alejado de algunas viviendas hacen inviable o desproporcionado dotarlas de servicio con medios exclusivamente propios.

La fórmula elegida permite que cualquiera de los dos pueda abastecer inmuebles de otro desde las redes de distribución más próximas, evitando duplicidades e inversiones de escasa rentabilidad.

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"Un dos puntos centrais do acordo é que a conexión non suporá ningún gasto para ningún dos dous concellos" y "a redacción do proxecto, as obras de entronque, a arqueta, o contador telemático e calquera outro gasto derivado da conexión serán asumidos integramente pola persoa interesada que solicite a subministración", detallan desde Betanzos.

Así, el que solicite colaboración deberá presentar una solicitud formal al otro, acompañada del proyecto técnico o memoria valorada, "cun prazo máximo de execución das obras dun mes, e do compromiso de pagamento da persoa interesada". También el ayuntamiento colaborador deberá resolver "no prazo máximo dun mes e valorará criterios como a proximidade dos inmobles ao linde, a viabilidade técnica da subministración e que a nova conexión non afecte á calidade nin á continuidade do servizo aos usuarios xa existentes".

El consumo se registrará mediante un contador general homologado de tipo telemático, y el metro cúbico se facturará conforme a la tarifa mínima de la ordenanza fiscal del municipio colaborador.

"A liquidación remitirase anualmente ao concello peticionario, que será o responsable de repercutir o consumo á persoa usuaria. Ademais, o concello peticionario asumirá o mantemento das instalacións de entronque para evitar perdas ou alteracións na rede do municipio colaborador".

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En cualquier caso, para la vigilancia y el control de este convenio se constituirá una comisión mixta de seguimiento paritaria, formada por cuatro miembros, dos por cada ayuntamiento, que se reunirá por lo menos una vez al año.

El convenio tendrá una vigencia de cuatro años, prorrogable por otros cuatro, y prevé la posibilidad de suspender la suministración en casos de uso abusivo o fraudulento, "forza maior, escaseza severa de recursos hídricos ou seca declarada polas autoridades competentes".