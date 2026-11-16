El PSdeG reivindica en Betanzos bajar los impuestos a la clase media

Los miembros del PSOE en Betanzos

El PSdeG visitó este lunes la feria de Betanzos en un acto con los vecinos del municipio en el que trasladaron sus propuestas en materia de fiscalidad, empleo o vivienda, entre otros temas. Entre ellas, reivindicaron reducir impuestos a la clase media y trabajadora para contribuir a una distribución más equitativa de la riqueza.

En el acto participaron , entre otros, Obdulia Taboadela, cabeza de lista al Congreso; Bernardo Fernández Piñeiro, secretario xeral provincial del PSdeG; Andrés Hermida, candidato al Congreso; y María Barral, alcaldesa de Betanzos. “Nós levamos no noso programa unha baixada de impostos para a clase media e traballadora, porque iso é realmente o que ten que facer un goberno progresista: crear riqueza e redistribuíla”, afirmó Taboadela.

Julián Reina visita Cambre para animar a votar porque “estamos a tempo dunha remontada épica” Más información