El PSdeG reivindica en Betanzos bajar los impuestos a la clase media
El PSdeG visitó este lunes la feria de Betanzos en un acto con los vecinos del municipio en el que trasladaron sus propuestas en materia de fiscalidad, empleo o vivienda, entre otros temas. Entre ellas, reivindicaron reducir impuestos a la clase media y trabajadora para contribuir a una distribución más equitativa de la riqueza.
En el acto participaron , entre otros, Obdulia Taboadela, cabeza de lista al Congreso; Bernardo Fernández Piñeiro, secretario xeral provincial del PSdeG; Andrés Hermida, candidato al Congreso; y María Barral, alcaldesa de Betanzos. “Nós levamos no noso programa unha baixada de impostos para a clase media e traballadora, porque iso é realmente o que ten que facer un goberno progresista: crear riqueza e redistribuíla”, afirmó Taboadela.