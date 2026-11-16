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Comarca de Betanzos

El PSdeG reivindica en Betanzos bajar los impuestos a la clase media

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
16/11/2026 18:49
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Los miembros del PSOE en Betanzos
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El PSdeG visitó este lunes la feria de Betanzos en un acto con los vecinos del municipio en el que trasladaron sus propuestas en materia de fiscalidad, empleo o vivienda, entre otros temas. Entre ellas, reivindicaron reducir impuestos a la clase media y trabajadora para contribuir a una distribución más equitativa de la riqueza.

En el acto participaron , entre otros, Obdulia Taboadela, cabeza de lista al Congreso; Bernardo Fernández Piñeiro, secretario xeral provincial del PSdeG; Andrés Hermida, candidato al Congreso; y María Barral, alcaldesa de Betanzos. “Nós levamos no noso programa unha baixada de impostos para a clase media e traballadora, porque iso é realmente o que ten que facer un goberno progresista: crear riqueza e redistribuíla”, afirmó Taboadela. 

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