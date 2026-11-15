La Guardia Civil detiene en Betanzos a una mujer por el robo de joyas de más de 50.000 euros

Joyas robadas en el domicilio de la denunciante

La Guardia Civil ha detenido a una mujer como presunta autora de un delito de hurto de joyas cuyo valor supera los 50.000 euros. La investigación, desarrollada por el Equipo Territorial de Policía Judicial (ETPJ) de Betanzos, permitió recuperar la totalidad de los efectos denunciados como sustraídos.

La investigación comenzó después de que la propietaria de las alhajas presentase una denuncia en las dependencias oficiales de la Guardia Civil por un supuesto robo con fuerza. Según la valoración realizada, las joyas desaparecidas superaban los 50.000 euros.

Tras las primeras pesquisas, los agentes determinaron que el presunto autor de los hechos podría pertenecer al entorno doméstico de la víctima. El análisis de la información recopilada y el trabajo de campo permitieron centrar las sospechas en una persona que trabajaba como empleada del hogar en el domicilio de la denunciante.

Joyas robadas en el domicilio de la denunciante

Una vez identificada la presunta autora, los investigadores localizaron posibles ubicaciones de las joyas y llevaron a cabo un registro en su vivienda. Allí encontraron la mayor parte de las alhajas, algunas de ellas escondidas en lugares tan sorprendentes como un azucarero o enterradas en varias macetas.

La Guardia Civil procedió entonces a la detención de la mujer como presunta autora de un delito de hurto. Además, consiguió recuperar la totalidad de los efectos sustraídos, parte de los cuales fueron entregados voluntariamente por la detenida.

Durante las actuaciones, los agentes intervinieron también algunas piezas que la denunciante no reconoció como propias. Por este motivo, la Guardia Civil mantiene abierta la investigación para esclarecer su procedencia y tratar de identificar a sus legítimos propietarios, con el objetivo de devolverles las joyas.