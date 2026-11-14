Piden cinco años de cárcel para una acusada de apropiarse de más 147.000 dólares de la cuenta de su tío en Betanzos

Imagen de archivo del juzgado de Betanzos ARCHIVO EL IDEAL GALLEGO

La Fiscalía solicita cinco años de prisión para una mujer acusada de apropiarse de 147.098,72 dólares de las cuentas bancarias de su tío, residente en Venezuela, mediante el uso de unos poderes que, según la Fiscalía, solo le le permitían realizar gestiones relacionadas con una herencia.

En su escrito de acusación, dirigido al Juzgado de Instrucción número 1 de Betanzos, la fiscal le atribuye un delito de estafa o, alternativamente, de administración desleal. Además de la pena de prisión, reclama una multa de 11 meses a razón de 15 euros diarios y la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante la condena.

El Ministerio Público solicita también que la procesada indemnice a su tío en 147.098,72 dólares, más los intereses legales, y que Abanca responda como responsable civil subsidiaria. A este respecto, atribuye a los responsables de la entidad una falta de la diligencia exigible al comprobar el alcance de la representación de la que disponía la acusada.

Poderes limitados a una herencia

Según relata la Fiscalía, el origen de los hechos se encuentra en una escritura otorgada en Caracas en febrero de 2001, por la que el perjudicado y otro de sus hermanos concedieron poderes a dos personas para realizar operaciones vinculadas con la herencia de una hermana fallecida.

El documento facultaba a los apoderados para intervenir en la herencia, administrar y vender los bienes adjudicados y retirar de entidades bancarias las cantidades que correspondiesen por esa sucesión, entre otras actuaciones. También permitía sustituir esos poderes a favor de otras personas.

Al amparo de esa cláusula, el padre de la acusada, uno de los apoderados, sustituyó en marzo de 2018 las facultades que tenía conferidas a favor de su hija.

La fiscal sostiene que la mujer utilizó posteriormente esa representación para disponer de fondos de su tío que no guardaban relación con la herencia, circunstancia que, según la acusación, conocía.

El escrito sitúa las operaciones el 16 de octubre de 2018, cuando la acusada habría cancelado cuatro cuentas de Abanca, tres de ellas con saldos positivos en dólares que sumaban 147.098,72 y una cuarta con un saldo negativo de 31,89 euros.

Ese mismo día, según el relato fiscal, ingresó el dinero procedente de los saldos en dólares, convertido a euros, en otra cuenta que había abierto en 2015 a nombre de ella y de su tío. Tras los ingresos, esta cuenta pasó de disponer de 9,13 euros a tener 125.382,82 euros.

A partir de entonces, la acusada habría realizado gastos y disposiciones de los que no rindió cuentas al perjudicado. Entre las operaciones que recoge la Fiscalía figuran la compra de dos vehículos por 15.060 y 21.375 euros, respectivamente, así como diversas transferencias a terceros.

Según añade el escrito, el perjudicado presentó una reclamación ante la entidad bancaria cuando tuvo conocimiento de los movimientos que no había consentido, sin que conste que Abanca adoptase medidas para reintegrarle cantidad alguna. La cuenta fue cancelada en septiembre de 2022.

La acusada será juzgada el próximo jueves, día 19, a las 10,00 horas en la Audiencia Provincial de A Coruña.