Betanzos busca vecinos para su anuncio de Navidad 

Luces de Navidad en Betanzos Archivo El Ideal Gallego

Betanzos quiere mostrar su espíritu navideño con la participación de sus vecinos. Para ello, el Ayuntamiento ha convocado a la ciudadanía a participar en la grabación de un spot de Navidad que tendrá lugar este sábado, 14 de noviembre, en la plaza de la Constitución.

La convocatoria está prevista para las 10:30 horas y está abierta a personas de todas las edades. El objetivo es reunir al mayor número posible de participantes para conseguir una imagen multitudinaria que refleje la unión y la vitalidad de la localidad.

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Desde el Ayuntamiento animan a los vecinos y vecinas a sumarse a esta iniciativa, ya que cuanta más gente acuda a la plaza, más espectacular será el resultado final del anuncio.

La intención es que la imagen de Betanzos que llegue al resto del país transmita la de una ciudad unida, dinámica y llena de vida, con sus propios vecinos como protagonistas de esta campaña navideña.