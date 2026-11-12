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Comarca de Betanzos

Betanzos busca vecinos para su anuncio de Navidad 

El Ayuntamiento hace un llamamiento a personas de todas las edades para participar en la grabación de un anuncio que llevará la imagen de la ciudad a todo el país.

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
12/11/2026 12:26
Luces de Navidad en Betanzos
Luces de Navidad en Betanzos
Archivo El Ideal Gallego
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Betanzos quiere mostrar su espíritu navideño con la participación de sus vecinos. Para ello, el Ayuntamiento ha convocado a la ciudadanía a participar en la grabación de un spot de Navidad que tendrá lugar este sábado, 14 de noviembre, en la plaza de la Constitución.

La convocatoria está prevista para las 10:30 horas y está abierta a personas de todas las edades. El objetivo es reunir al mayor número posible de participantes para conseguir una imagen multitudinaria que refleje la unión y la vitalidad de la localidad.

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Desde el Ayuntamiento animan a los vecinos y vecinas a sumarse a esta iniciativa, ya que cuanta más gente acuda a la plaza, más espectacular será el resultado final del anuncio.

La intención es que la imagen de Betanzos que llegue al resto del país transmita la de una ciudad unida, dinámica y llena de vida, con sus propios vecinos como protagonistas de esta campaña navideña.

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