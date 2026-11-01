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Comarca de Betanzos

Puestos, pulpo y tradición en Betanzos con la Feria de Todos los Santos 

Belén Cebey
Belén Cebey
01/11/2026 12:42
Feria de Todos los Santos en Betanzos
Feria de Todos los Santos en Betanzos
Carlota Blanco
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Betanzos vivió este domingo una nueva edición de su tradiconal Feira de Santos, una de las citas más arraigadas en el calendario comercial de la localidad, que cada año reúne a vecinos y visitantes llegados de diferentes puntos de la comarca. 

Desde primera hora de la mañana, la actividad se concentró en la plaza de los Hermanos García Naveira, el cantón de Claudino Pita, la calle del Castro y otras zonas del casco histórico, donde los puestos ofrecieron una amplia variedad de productos. 

Feria de Todos los Santos en Betanzos
Feria de Todos los Santos en Betanzos
Carlota Blanco

Frutas, veduras, quesos, embutidos, productos de panadería, churros, ropa y calzado formaron parte de la oferta de una feria que volvió a convertir la ciudad en un punto de encuentro para el comercio tradicional. 

También hubo cabida para la gastronomía con la tradicional pulpeira o el chocolate con churros a primera hora de la mañana. 

Galería

La Feria de Todos los Santos de Betanzos, en imágenes

Feria de Todos los Santos en BetanzosVer más imágenes

De las tres ferias que se celebran en noviembre, esta es siempre la más concurrida.

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