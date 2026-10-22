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Comarca de Betanzos

La tortilla de Bar Galicia, ganadora por quinta vez del premio “popular” en la Semana de la Tortilla

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
22/10/2026 12:54
La tortilla de Bar Galicia, ganadora por quinta vez del premio “popular” en la Semana de la Tortilla
La alcaldesa, María Barral, junto a la concejala de Comercio, Anxeles Veiga, entregó esta mañana el premio Esther Corral Martínez.
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La tortilla del bar Galicia fue elegida como la mejor tortilla en la votación popular que se celebró a lo largo del certamen semanal dedicado a este producto gastronómico que organiza el Concello de Betanzos.

La tortilla de este establecimiento, ya ganó como mejor tortilla en la votación popular en las ediciones de 2020, 2021, 2022, y 2023, con lo es la quinta ocasión que obtiene el galardón. Además fue ganadora del certamen en la modalidad de jurado profesional en 2021 y 2022.

La del Bar Galicia fue la tortilla más votada del premio popular entre los 12 locales participantes en el certamen de este año. En segundo lugar se clasificó Mesón Café de Segundo y en tercer lugar Adega Lastras.

La alcaldesa, María Barral, junto a la concejala de Comercio, Anxeles Veiga, entregó esta mañana el premio Esther Corral Martínez.

Se cierra así el capítulo de ganadores de la Semana de Tortilla que este año tuvo en Café Segundo al ganador del jurado profesional con la mejor Tortilla de Betanzos; y a Jorge Rio Cortés como ganador del premio de tortilla caseira por tercera vez.

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