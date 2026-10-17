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Comarca de Betanzos

Betanzos, Coirós y Abegondo inician un nuevo programa de empleo en atención sociosanitaria

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
17/10/2026 18:02
Autoridades de Betanzos, Coirós y Abegondo con participantes en la actividad
Autoridades de Betanzos, Coirós y Abegondo con participantes en la actividad
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El Ayuntamiento de Betanzos, junto con los de Coirós y Abegondo, inauguró un taller de empleo en el ámbito sociosanitario enmarcado en los programas de formación de la Xunta. "Durante nove meses, 15 alumnos e alumnas combinarán formación e prácticas en coidados sociosanitarios, tanto en domicilios como en institucións sociais", destaca el Consistorio betanceiro.

La apertura del programa contó con representantes de los tres ayuntamientos y la regidora de Betanzos, María Barral, dio la bienvenida al alumnado y le pidió "que aproveite unha oportunidade magnífica". "Son poucas as ocasións de formarse e realizar prácticas en entidades que precisan persoal cualificado", dijo, y recordó que el sector sociosanitario registra actualmente en Galicia una demanda altísima de profesionales.

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