Betanzos, Coirós y Abegondo inician un nuevo programa de empleo en atención sociosanitaria

Autoridades de Betanzos, Coirós y Abegondo con participantes en la actividad ARUME

El Ayuntamiento de Betanzos, junto con los de Coirós y Abegondo, inauguró un taller de empleo en el ámbito sociosanitario enmarcado en los programas de formación de la Xunta. "Durante nove meses, 15 alumnos e alumnas combinarán formación e prácticas en coidados sociosanitarios, tanto en domicilios como en institucións sociais", destaca el Consistorio betanceiro.

La apertura del programa contó con representantes de los tres ayuntamientos y la regidora de Betanzos, María Barral, dio la bienvenida al alumnado y le pidió "que aproveite unha oportunidade magnífica". "Son poucas as ocasións de formarse e realizar prácticas en entidades que precisan persoal cualificado", dijo, y recordó que el sector sociosanitario registra actualmente en Galicia una demanda altísima de profesionales.