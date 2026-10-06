Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Comarca de Betanzos

Antón Tenreiro será el candidato del BNG a la alcaldía de Betanzos 

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
06/10/2026 22:45
Antón Tenreiro, candidato Betanzos
Antón Tenreiro, candidato Betanzos
Cedida
beowner620V2
COLIMA 620
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

La asamblea local del BNG de Betanzos acordó designar a Antón Tenreiro como nuevo candidato de la formación a la Alcaldía de Betanzos en las próximas elecciones municipales. 

El actual concejal nacionalista, que se incorporó a la corporación durante el presente mandato, asumirá así el reto de encabezar el proyecto del BNG para los próximos comicios. 

La asamblea local quiso también expresar su agradecimiento a Amelia Sánchez por el trabajo desarrollado durante estos años al frente del grupo municipal y por su dedicación a la defensa de los intereses de Betanzos y de sus vecinos. Sánchez deja la política municipal por motivos personales y para poder conciliar su actividad profesional y personal, en una decisión que la organización agradece y respeta. 

Sánchez deja la primera línea de la política municipal “coa tranquilidade de saber que o BNG ten un proxecto sólido, un equipo comprometido e moita capacidade para seguir traballando por Betanzos”. Asimismo, trasladó su apoyo al candidato y al proyecto de la formación. 

Por su parte, Antón Tenreiro agradeció a la asamblea local la confianza y aseguró que asume esta responsabilidad con “ilusión, compromiso e vontade de traballar”. En este sentido, afirmó que su objetivo es construir una candidatura “ambiciosa, moi renovada e con vocación de liderar un cambio transformador para Betanzos”

El nuevo candidato destacó que el proyecto nacionalista debe abrir una nueva etapa política en el municipio, incorporando nuevas personas, nuevas ideas y nuevas capacidades y poniendo en el centro las necesidades de la ciudad. “Betanzos merece moito máis do que ten hoxe”, afirmó Tenreiro, que defendió la necesidad de recuperar la ambición y la capacidad de transformación del Ayuntamiento. 

Tenreiro se comprometió a desarrollar un trabajo intenso de contacto con los vecinos y con diferentes sectores sociales, económicos y culturales.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Antón Tenreiro, candidato Betanzos

Antón Tenreiro será el candidato del BNG a la alcaldía de Betanzos
Redacción
Aida dos Santos posa con su obra ‘Hijas del hormigón’

La escritora Aida dos Santos recibe el Premio Nacional de Ensayo 2026 por su obra 'Hijas del hormigón'
EFE
El Comité del Nobel de Física, durante el anuncio de ayer

El Nobel de Física premia al científico belga Francis Halzen por sus descubrimientos sobre los neutrinos
EFE
Fosa común de Pico Reja, Sevilla

El Gobierno regula el Banco de ADN de víctimas de la guerra y la dictadura
EFE