Antón Tenreiro será el candidato del BNG a la alcaldía de Betanzos 

Antón Tenreiro, candidato Betanzos Cedida

La asamblea local del BNG de Betanzos acordó designar a Antón Tenreiro como nuevo candidato de la formación a la Alcaldía de Betanzos en las próximas elecciones municipales.

El actual concejal nacionalista, que se incorporó a la corporación durante el presente mandato, asumirá así el reto de encabezar el proyecto del BNG para los próximos comicios.

La asamblea local quiso también expresar su agradecimiento a Amelia Sánchez por el trabajo desarrollado durante estos años al frente del grupo municipal y por su dedicación a la defensa de los intereses de Betanzos y de sus vecinos. Sánchez deja la política municipal por motivos personales y para poder conciliar su actividad profesional y personal, en una decisión que la organización agradece y respeta.

Sánchez deja la primera línea de la política municipal “coa tranquilidade de saber que o BNG ten un proxecto sólido, un equipo comprometido e moita capacidade para seguir traballando por Betanzos”. Asimismo, trasladó su apoyo al candidato y al proyecto de la formación.

Por su parte, Antón Tenreiro agradeció a la asamblea local la confianza y aseguró que asume esta responsabilidad con “ilusión, compromiso e vontade de traballar”. En este sentido, afirmó que su objetivo es construir una candidatura “ambiciosa, moi renovada e con vocación de liderar un cambio transformador para Betanzos”.

El nuevo candidato destacó que el proyecto nacionalista debe abrir una nueva etapa política en el municipio, incorporando nuevas personas, nuevas ideas y nuevas capacidades y poniendo en el centro las necesidades de la ciudad. “Betanzos merece moito máis do que ten hoxe”, afirmó Tenreiro, que defendió la necesidad de recuperar la ambición y la capacidad de transformación del Ayuntamiento.

Tenreiro se comprometió a desarrollar un trabajo intenso de contacto con los vecinos y con diferentes sectores sociales, económicos y culturales.