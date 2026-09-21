Otros seis municipios se unen a Betanzos en sus reivindicaciones sobre el servicio de autobús

Los asistentes a la reunión de esta mañana en Betanzos Cedida

Pontedeume, Miño, Oza Cesuras, Paderne, Abegondo y Coirós. Los seis municipios que acudieron a la invitación de Betanzos para analizar la situación del servicio de autobús, sobre todo en lo relativo a las comunicaciones con A Coruña.

Los alcaldes eumés, miñense y ocense, y representantes de Paderne, Abegondo y Coirós, asistieron a la "reunión de traballo sobre o transporte metropolitano" convocada por la alcaldesa, María Barral, quien valoró el encuentro como "moi importante e positivo para analizar os problemas que temos en común co servizo e elevar á Dirección Xeral de Mobilidade da Xunta a búsqueda de solucións” incidiendo en la unidad mostrada y la posición “conxunta dos sete concellos ao marxe de cores políticos para esixir solucións a quen corresponde”, añadió la alcaldesa de Betanzos.

La cita sirvió para confirmar que "todos os concellos temos e compartimos os mesmos problemas, algo que xa vimos denunciando publicamente, uns máis ca outros", expuso Barral.

Así, entre las cuestiones que unos y otros, tanto del PSOE (Pontedeume, Miño, Paderne y Betanzos) como del PP (Abegondo, Coirós y Oza Cesuras), pusieron sobre la mesa destacaron "que hai frecuencias, nas horas punta, que é necesario reforzar con máis autobuses; que existe unha falta de información aos usuarios sobre os tempos de espera que provoca que ninguén saiba si o autobús pasou ou non; autobuses cheos e xente de pé; retrasos ou directamente non pasar pola parada co problema que iso xenera…. En definitiva, todos trasladamos na reunión un malestar xeneralizado polo funcionamento do servizo”, resumió María Barral.

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Ahora, tras el encuentro con los representantes de estos municipios cercanos a Betanzos, tanto de su comarca como de las de A Coruña y Eume (todos ellos del Partido Judicial betanceiro), la mandataria brigantina solicitará "unha reunión coa directora xeral, Judit Fontela, para abordar estes problemas", adelantó María Barral.

El caso de Betanzos es común al resto de municipios asistentes, con numerosos usuarios que, cuando llegan a las paradas, desconocen "se o autobús xa pasou ou non", algo que ocurre porque "a cidade deixou de ser inicio de percorrido, como si acontecía coa anterior concesión de liñas" y esto acaba afectando a toda su área de influencia, incluidos Coirós, Abegondo y Oza Cesuras.

Asimismo, unos y otros coincidieron en que "hai horarios saturados, con autobuses que chegan case cheos ás paradas e non é a primeira vez que se queda xente en terra por falta de asentos" mientras que "noutras franxas, en cambio, os vehículos van practicamente baleiros", lo que tiene consecuencias para los usuarios de Betanzos pero también a los de Oza Cesuras, Coirós o Abegondo, "xa que moitos dos seus veciños collen o autobús nna nosa cidade”, sostuvo María Barral.

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Las circunstancias que están viviendo han obligado a muchos ciudadanos que solían utilizar el servicio a “usar o coche particular, quen o ten, ou, en último termo, outros medios como o taxi ou os VTC, co gasto que iso supón para moitos veciños e veciñas" y han derivado en situaciones complicadas pues "perdéronse citas médicas, estase chegando tarde aos traballos, os estudantes chegan tarde á universidade... Temos queixas comúns de todos os concellos que hai que solucionar", afirmó Barral.

De la misma manera, la máxima representante del Ayuntamiento de Betanzos reiteró que "as reivindicacións responden ao interese do Concello de Betanzos por que o servizo funcione correctamente" pues la institución "achega un 20 % ao servizo sen que sexa unha competencia municipal", al tiempo que destacó que "non se trata dunha cuestión puntual, nin dun enfrontamento político", sino de "problemas que, a pesar das denuncias realizadas, non se resolveron" por parte de la concesionaria ni de la Xunta.

Por otra parte, la alcaldesa aseguró que el encuentro celebrado esta mañana en el Edificio Archivo de Betanzos marcará "un antes e un despois" en la relación con los ayuntamientos de la comarca pues, aunque se convocó por este asunto concreto, "hai outras cuestións que afectan a toda a comarca" y Betanzos, como cabecera que es, tratará de alcanzar la unión entre todos los municipios "para abordalas de cara ao futuro e por iso convocaremos xuntanzas nas que estén representados o maior número de concellos”, sentenció María Barral.