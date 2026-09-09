Betanzos alerta de nuevas incidencias en el servicio de autobús a A Coruña
El Ayuntamiento de Betanzos denuncia nuevas incidencias en el servicio de transporte por carretera entre el municipio y A Coruña. En concreto, advierten de que esta mañana el autobús de las 08.00 horas “non pasou pola parada, deixando en terra, sen ningunha explicación, a todos os viaxeiros", tanto a los que “ían traballar, a consultas médicas ou ás clases na universidade, entre outros”, informó la alcaldesa, María Barral.
La regidora señala que “a Xunta preocúpase todos os días de denunciar os atrasos que hai nos trens e de esixir, como é debido, melloras cando hai problemas” pero “debería facer exactamente o mesmo cos autobuses”, añade Barral.
“O que ocorre é que, ao seren os autobuses unha competencia directa da propia Xunta, prefire mirar para outro lado e non falar do asunto”, cuestionó la mandataria de Betanzos.
Tras conocer lo sucedido esta mañana, recordó que en abril se vivieron episodios similares, que también denunciaron: “Levamos meses reclamando solucións e a situación segue exactamente igual. Isto demostra que as promesas da Xunta non se traducen en feitos e que os problemas do transporte en autobús seguen sen ser unha prioridade para a adminitración autonómica”, reiteró antes de exigir soluciones a la Dirección Xeral de Mobilidade.
En la misma línea, reclama la convocatoria, sin más demora, de una nueva reunión de seguimiento para abordar de manera definitiva “os problemas que arrastra a liña que conecta Betanzos con A Coruña: atrasos frecuentes, falta de información aos usuarios e, agora tamén, a supresión de servizos sen previo aviso”, expuso Barral.
“Non podemos permitir que, mentres se lle esixe con razón a Renfe que dea conta de cada minuto de atraso nos trens, os autobuses queden fóra desa mesma vixilancia só porque son unha competencia propia da Xunta”.