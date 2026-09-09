Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Comarca de Betanzos

Betanzos alerta de nuevas incidencias en el servicio de autobús a A Coruña

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
09/09/2026 16:50
Uno de los autobuses de Betanzos en la Estación de A Coruña
Uno de los autobuses de Betanzos en la Estación de A Coruña
Carlota Blanco
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50
beowner620

El Ayuntamiento de Betanzos denuncia nuevas incidencias en el servicio de transporte por carretera entre el municipio y A Coruña. En concreto, advierten de que esta mañana el autobús de las 08.00 horas “non pasou pola parada, deixando en terra, sen ningunha explicación, a todos os viaxeiros", tanto a los que “ían traballar, a consultas médicas ou ás clases na universidade, entre outros”, informó la alcaldesa, María Barral

La regidora señala que “a Xunta preocúpase todos os días de denunciar os atrasos que hai nos trens e de esixir, como é debido, melloras cando hai problemas” pero “debería facer exactamente o mesmo cos autobuses”, añade Barral. 

“O que ocorre é que, ao seren os autobuses unha competencia directa da propia Xunta, prefire mirar para outro lado e non falar do asunto”, cuestionó la mandataria de Betanzos. 

Betanzos estalla de nuevo ante el ‘caos’ de las conexiones en autobús con A Coruña: “No lo podemos permitir”

Más información

Tras conocer lo sucedido esta mañana, recordó que en abril se vivieron episodios similares, que también denunciaron: “Levamos meses reclamando solucións e a situación segue exactamente igual. Isto demostra que as promesas da Xunta non se traducen en feitos e que os problemas do transporte en autobús seguen sen ser unha prioridade para a adminitración autonómica”, reiteró antes de exigir soluciones a la Dirección Xeral de Mobilidade. 

En la misma línea, reclama la convocatoria, sin más demora, de una nueva reunión de seguimiento para abordar de manera definitiva “os problemas que arrastra a liña que conecta Betanzos con A Coruña: atrasos frecuentes, falta de información aos usuarios e, agora tamén, a supresión de servizos sen previo aviso”, expuso Barral. 

“Non podemos permitir que, mentres se lle esixe con razón a Renfe que dea conta de cada minuto de atraso nos trens, os autobuses queden fóra desa mesma vixilancia só porque son unha competencia propia da Xunta”.

Uno de los autobuses de Betanzos en la Estación de A Coruña

"Estamos peor que en los 70": el mejorable servicio de autobús de Betanzos a A Coruña

Más información
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Un momento de la presentación de Noites na Cidade Vella

El ciclo Noites na Cidade Vella lleva la música de cámara a espacios emblemáticos de A Coruña
Redacción
Un avión de la compañía Volotea, en el aeropuerto de Alvedro

Volotea pone a la venta los billetes para cinco nuevos destinos desde A Coruña
EFE
Alfonso Rueda, acompañado de Román Rodríguez e Isabel Risco, directora del centro, esta mañana, en el IES Eusebio da Guarda

La Xunta destina 2,5 millones de euros para la segunda fase de la rehabilitación integral del Eusebio da Guarda
Dani Sánchez
Tranvías incorpora dos nuevas unidades

Tranvías aumenta su flota para reforzar el servicio ante el inicio del curso
Redacción