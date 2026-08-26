Una avería eléctrica deja sin luz a más de 3.000 vecinos en las comarcas de A Coruña y Betanzos

Imagen de archivo de una persona encendiendo un interruptor AGENCIAS

Un fallo en la línea de media tensión de Cesuras este martes por la tarde dejó sin suministro durante unas 18 horas a más de 3.000 vecinos de las comarcas de Betanzos y A Coruña. El suministro quedó restablecido este miércoles sobre las 10.50 horas.

"Alrededor de las 16.35 horas del martes se detectó una incidencia en la línea de media tensión de Cesuras, afectando a unos 200 clientes de UFD, la distribuidora eléctrica de Naturgy, y también a la distribuidora Udesa, que a su vez suministra electricidad a unos 3.000 clientes de la zona. Desde el primer momento, los equipos de UFD realizaron múltiples maniobras en la red para recuperar el servicio lo antes posible", indican desde Naturgy.

La compañía eléctrica asegura que para ejecutar estos trabajos también fue necesario aislar otra línea "y se acabó localizando la avería en un tramo subterráneo de la misma". La reposición del suministro se realizó de forma progresiva, con tiempos de recuperación de entre 180 y 1.062 minutos, apuntan, y a las 10.50 quedó totalmente normalizada y con servicio.

Una de las afectadas, la vecina de Vilacoba (Abegondo) Charo Touriño, afirma que no es la primera incidencia que sufren y que el pasado 19 de junio también estuvieron horas sin suministro. "Nos quedamos sin luz y sin internet, pero también sin agua, ya que los pozos funcionan con electricidad. Además, estos episodios dañan aparatos: en junio se me estropeó el motor del agua, pero también tuve que cambiar otros electrodomésticos y de esto nadie se hace cargo", dice Touriño.

En Cesuras, el suceso ha tenido lugar pocos días después de la 'crisis' del agua, cuando una avería en una captación dejó sin servicio durante seis días a parte del municipio de Oza Cesuras.

La situación se agrava en las viviendas donde hay animales o en las explotaciones ganaderas de la zona. Los afectados reclaman un mayor mantenimiento y control de la red de suministro: "Estamos como en los 80, con cortes de luz continuos", dice Charo Touriño.

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