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Comarca de Betanzos

Os Caneiros hace balance de la primera gira: diez toneladas de basura y material robado

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
19/08/2026 14:58
Basura en Os Caneiros
Basura en Os Caneiros
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Los servicios municipales han completado en las últimas horas las labores de limpieza y acondicionamiento del campo de Os Caneiros tras la celebración de la primera de las giras, que contó con una de las participaciones más elevadas de los últimos años.

Buena parte de los romeros acudieron a bordo de embarcaciones

El campo de Os Caneiros se queda pequeño durante la primera jira

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En total, fueron retiradas alrededor de diez toneladas de residuos, fundamentalmente botellas y otros envases de plástico, bolsas, cajas, cartones y otros materiales depositados durante la celebración de la romería. El volumen recogido supone un incremento respecto a años anteriores, en buena medida como consecuencia de la elevada afluencia de personas registrada durante esta primera jornada.

Los trabajos de limpieza continuarán durante las próximas horas en el camino de Xan Xiao, desde Os Anxos, y en el propio cauce del río, completando así la actuación de recuperación y acondicionamiento de todo el entorno utilizado durante la jornada festiva.

El campo de Os Caneiros se quedó pequeño para esta primera jira que comenzó, como lo hace tradicionalmente, con el remonte del río Mandeo

Así fue la primera jira de Os Caneiros

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Además de la retirada de residuos, los servicios municipales han realizado diferentes tareas de acondicionamiento en el campo de Os Caneiros con el objetivo de dejar el espacio preparado para la celebración de la segunda gira, prevista para el próximo martes 25 de agosto. Para esta segunda jornada se espera una menor afluencia de personas, aunque el Ayuntamiento mantendrá el mismo dispositivo especial previsto para la primera de las giras.

El operativo estará integrado por más de un centenar de personas, entre efectivos de Protección Civil, Guardia Civil, Policía Local y Cruz Roja, con el objetivo de garantizar la seguridad, la atención a la ciudadanía y la correcta organización de una de las celebraciones más multitudinarias de las fiestas de San Roque.

Robo de equipos de sonido y material de Protección Civil

Por otra parte, el Ayuntamiento ha informado de que, durante la noche anterior a la celebración de la romería, fueron sustraídos varios equipos de sonido, incluidos altavoces y cableado, que estaba previsto utilizar durante la jornada. El robo provocó que el sonido no pudiera llegar a una parte del campo de Os Caneiros.

También se vio afectada una caseta de Protección Civil, de la que desapareció material que había sido depositado para la celebración de la gira. Los autores llegaron además a sustraer las ventanas de la instalación.

El Ayuntamiento tiene previsto presentar la correspondiente denuncia ante las autoridades para poner estos hechos en conocimiento de las fuerzas de seguridad e intentar esclarecer lo ocurrido.

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