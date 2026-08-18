El campo de Os Caneiros se queda pequeño durante la primera jira

Buena parte de los romeros acudieron a bordo de embarcaciones Germán Barreiros

No por esperable deja de impresionar la imagen de una multitud haciendo pequeño el campo de Os Caneiros. Cabe destacar que la bonanza meteorológica reinante ayudó y no poco. No obstante, miles de personas ataviadas para la ocasión la mayor parte disfrutaron tanto en el recinto como a bordo de centenares de embarcaciones de la primera jira de esta tradicional romería brigantina, con la que se alcanza el ecuador de las fiestas de San Roque.

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El protocolo fue el habitual. Al mediodía comenzó el remonte del río Mandeo que este martes fue un poco más temprano para evitar problemas con las mareas. Ya bien entrada la tarde, tocó el turno de la delegación municipal encabezada por la alcaldesa, María Barral, a la que acompañó la huésped homenajeada este año, Dolores Vázquez. Poco antes del anochecer, comenzó el descenso hacia la ciudad donde a medianoche tuvo lugar una sesión de fuegos de artificio. El broche a la jornada lo puso la música del grupo Origen.