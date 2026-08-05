El sueño de dos niñas se cumple trece años después: la Cinema vuelve a Velouzás

Comisión de Festas de Velouzás 2026 Cedida

Una imagen del día 6 de agosto de 2013 en la que aparecen varios niños sobre el escenario, entre los músicos de la orquesta Cinema. Es el origen de una historia que emociona a toda la comarca de Betanzos.

Aquella noche de hace más de un decenio, durante la verbena de las Festas do Divino Salvador de Velouzás, se inició un idilio que llevaría a dos de ellos (ellas) a recorrer Galicia siguiendo a la agrupación capitaneada por los hermanos César y Raúl Romero. Desde entonces, Aroa y Carla expresaron un mismo deseo cada verano: “Cuando seamos mayores y estemos en la comisión de fiestas, traeremos otra vez a Cinema a Velouzás”.

La actuación de Cinema en 2013, con los niños en el escenario Cedida

Trece años después, Aroa, que ha cumplido los 20, y Carla, que tiene 23, son dos de las integrantes de la Comisión de Festas de Velouzás 2026. Dos de los diez valientes que organizan las celebraciones y las encargadas de informar a sus vecinos del cartel en el que vuelve a aparecer la misma orquesta que las hizo enamorarse del mundo de las verbenas: Cinema.

Los vídeos en los que cuentan su odisea acumula cientos de ‘likes’: “Llevamos más de una década siguiéndolos por toda Galicia. Ahora les toca venir a ellos”, dicen Carla y Aroa.

La historia tiene, además, otros elementos que la hacen extraordinaria pues, en la comisión también está Iago, otro de los niños que aparecen en aquella fotografía de 2013. Y detrás de todos está Sonia, la hermana de Aroa, que también formó parte de la organización aquel verano en el que Cinema actuó por primera vez en Velouzás y la que durante años llevó a las dos ‘cinemistas’ de verbena en verbena para seguir a la orquesta de los Romero. “Siempre decían que cuando fueran mayores y estuvieran en la comisión iban a traer a Cinema. Yo les prometí que las ayudaría. Era una promesa que tenía que cumplir”, explica Sonia.

CARTEL DE VELOUZAS 2016 Cedida

La empresa no ha sido sencilla, más aún después de los cuatro años de silencio que vinieron después del covid-19. El Divino Salvador estuvo cuatro años sin celebrarse y la recuperación ha exigido el esfuerzo de una nueva hornada de vecinos, de los que ninguno ha cumplido los 40.

La actual comisión afronta su tercer año y, en un núcleo de apenas 120 casas, sacar adelante un calendario y una agenda de actividades supone imaginación, esfuerzo y dedicación: “Aquí hay que buscar ideas hasta debajo de las piedras", resume Sonia.

De ese compromiso han nacido iniciativas tan originales como las carreras de cortacéspedes, un evento en evolución que refleja el empeño de la comisión por reinventarse para mantener viva la tradición en Velouzás. Pero en esta edición, el reto iba mucho más allá del cartel pues para Aroa y Carla, traer de nuevo a Cinema significaba cerrar un círculo que comenzó siendo unas niñas, en 2013.

Ellas, que crecieron esperando esta actuación (mañana a las 22.45), son ahora quienes han ‘currado’ para que otros niños vivan una noche que quizá recuerden siempre, y esa es la meta, la de aquellos y la de estos, la de todos los vecinos de Velouzás.