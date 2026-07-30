Así saludan agosto en la comarca de Betanzos: verbenas en Aranga, Coirós, Curtis y Miño

La orquesta Cinema actuará en Coirós CinemaOficial

El mes en que la capital comarcal celebrará el San Roque, la comarca lo abre con música, comida, sorpresas y mucha diversión, con celebraciones en Coirós, en Curtis y en Miño.

Las Festas do Santísimo Sacramento de Coirós se abren mañana, a partir de las 20.30 horas, con churrascada, a la que seguirá la verbena, con el sorteo de 300 euros en el descanso, animada por la orquesta Cinema, y DJ Take Sound.

El sábado 1 de agosto, Andrés Solorzano animará la sesión vermú y, desde las 19.30, la sorpresa de este 2026: el I Meiga Fora Fest-Festival de Rock.

Este evento nace con la vocación de convertirse en un referente de la música cañera en la comarca y contará con un cartel estelar, con seis agrupaciones: Komando Kombate, Trapallada, Scarecröw, The Eskarallsa, Perpetual y Demenzia Sozial.

El domingo 2 habrá misa solemne a las 12.30 horas y, al acabar los actos religiosos dará, comienzo la sesión vermú de la mano de Andrés Solorzano, seguida del concierto de Los Platinos.

En Aranga, este fin de semana celebra el Divino Salvador de Fervenzas, que empezarán el sábado a las 13.30 con una misa, seguida de sesión vermú con el trío Miami. Este también actuará en la verbena, además del dúo Compás.

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La misa del domingo también se celebrará a las 13.30 horas y, a continuación, sesión vermú con Eureka.

Los vecinos de Foxado, en Curtis, honran a la Virxe das Neves. El sábado, con misa solemne (13.00), sesión vermú amenizada por Alaska y verbena con La Década Prodigiosa.

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El domingo 2, de nuevo misa solemne, esta vez a las 13.30, y sesión vermú y verbena con el trío Miami.

El miércoles 5, Festividad de la Virgen de las Nieves, habrá una misa a las 13.00.

En Miño, para el sábado 1 han organizado la 'Comellada da Asociación Trasdoleiro', en Leiro-Trasdoroña. Desde las 14.30 horas, con pulpada, churrascada y animación musical en vivo, a cargo de Angy.