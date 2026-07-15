La cita rememora los primeros años de un mercado que nació alrededor de la estación de tren Archivo El Ideal Gallego

La música será el núcleo central de la Feira 1900 de Curtis, que se celebrará los días 25 y 26 de julio para reivindicar la importancia de aquellos mercados "que hai máis dun século se instalaban ao redor da estación de ferrocarril, que se inaugurou en 1883 e foi clave no crecemento da vila", explica el Gobierno de Javier Caínzos.

Entonces, aquellas citas catalizaron la vida social y económica del municipio, actuaron como espacio de encuentro entre vecinos, tratantes y visitantes y transformaron el núcleo urbano de Curtis.

El encargado de abrir el evento será Xosé Manuel Merelles, director de la Axencia Turismo de Galicia. "Conta cunha ampla traxectoria no sector turístico galego, no que desenvolveu boa parte da súa carreira profesional vinculado á comunicación e á promoción da comunidade neste aspecto", indican desde Curtis,

Además, antes de asumir su actual cargo en 2023, encabezó el Área de Comunicación de Turismo de Galicia durante 24 años, lo que le permitió conocer en detalle las estrategias turísticas de la comunidad, como el Xacobeo o el Camino de Santiago.

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En cuanto a la agenda de actividades, destacan los conciertos, como no podía ser menos en una edición dedicada a la música de raíz, con dos de los nombres que más suenan en la actualidad: Xabier Díaz e Adufeiras de Salitre y Xosé Lois Romero e Aliboria.

Xabier Díaz e Adufeiras de Salitre es una agrupación reconocida internacionalmente, que suma casi 400 conciertos por escenarios de medio mundo, abanderada por uno de los artistas referentes de la música tradicional en Galicia. La banda cuenta con premios como el Martín Codax y discos que triunfaron en la crítica y en los espectadores de la World Music.

En cuanto a Xosé Lois Romero e Aliboria, se trata de uno de los proyectos más originales y potentes del folclore contemporáneo. Dirigido por el multiinstrumentista Xosé Lois Romero, consigue construir un sonido tribal y ritual a partir de un coro de voces femeninas y percusión tradicional.