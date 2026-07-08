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Comarca de Betanzos

Abre el Mercado de Betanzos, “un espazo onde conviven terra, gastronomía e vida social”

Lucía Tenreiro/noelia Díaz
08/07/2026 04:50
Asistentes a la apertura del Mercado de Betanzos
Asistentes a la apertura del Mercado de Betanzos
Patricia G. Fraga
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Tras casi tres años de obras, aplazamientos, cambios y dos concursos desiertos, el Mercado Municipal de Betanzos abrió ayer en lo que fue una jornada de celebración para el casco histórico. “Tras unha rehabilitación integral, o edificio reabre as súas portas convertido nun espazo moderno, sostible e funcional que combina a esencia dos mercados tradicionais cun novo concepto no que conviven o comercio de proximidade, a gastronomía e a actividade social”, explicó el Ayuntamiento betanceiro.

En estos más de treinta meses de inactividad, algunos vecinos dudaron si volverían a verlo con vida en su interior y, obstáculos y controversias superadas, adiós a la incertidumbre: ayer, día de San Fermín, la instalación volvió a la vida.

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El nuevo modelo de mercado es radicalmente distinto al que definió este espacio durante más de 70 años, sin los tradicionales mostradores de pescado, carne o fruta que marcaron a cientos de vecinos; con la hostelería, la gastronomía y nuevas iniciativas vinculadas a la tierra, al kilómetro cero, como núcleo central de una etapa que se adivina ‘revolucionaria’, todo un acontecimiento en Betanzos.

La alcaldesa, María Barral, destacó que el mercado nace con la vocación de convertirse en un auténtico dinamizador de la ciudad. “Queremos que sexa un lugar de encontro, un espazo vivo onde convivan o comercio, os produtos da nosa terra, a gastronomía e a vida social”, señaló.

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