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Comarca de Betanzos

La Diputación de A Coruña colaborará con más de 90.000 euros en el arreglo de una vía municipal en Paderne

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
03/07/2026 13:10
Paderne Platas y Formoso
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El presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, y el alcalde, Sergio Platas, suscribieron un convenio de colaboración para costear "as obras de mellora e pavimentación da estrada municipal que conecta Brión e Vigo", en Paderne.

Las obras supondrán una inversión de 112.590,88 euros, de los que la institución provincial asumirá "unha achega máxima de 90.072,70 euros, o que representa o 80% do investimento global do proxecto", mientras que de la cuantía restante se encargará el Ayuntamiento de Paderne. 

Con esta inversión se acometerá una renovación integral de la capa de rodadura de la vía, que actualmente presenta importantes deficiencias para el tránsito de vehículos.

El presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, puso en valor esta colaboración económica, que "demostra o compromiso do goberno provincial coa mellora da calidade de vida no rural”

Además, destacó que “garantir unhas comunicacións seguras e dignas” es una prioridad para la institución, "xa que o bo estado das estradas municipais resulta fundamental para o día a día da veciñanza", añadió Formoso.

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Esta intervención se vio motivada "polas malas condicións nas que se atopa o firme da estrada, que presenta numerosas fochancas e fendas na superficie, o que supón un risco para a seguridade viaria dos usuarios" y, en este sentido, entre las actuaciones previstas se contempla " de limpeza da superficie co uso de cepillos de arame, o estendido dunha nova capa de mestura bituminosa en quente e o pintado de novas marcas viarias reflectantes xunto coa colocación da sinalización vertical correspondente", detallaron desde la Diputación de A Coruñá.

Por su parte, el alcalde, Sergio Platas, agradeció la colaboración de la Diputación de A Coruña en el arreglo de una carretera que, en condiciones óptimas, "mellorará o tráfico na parroquia e que beneficiará a ducias de veciñas e veciños” de Paderne. 

“Quero dar as grazas ao presidente e á Deputación polo compromiso que demostran con Paderne, non só nesta obra, senón atendendo as nosas demandas durante anos", expuso el regidor, que aseguró que "hai que lembrar que, sen a axuda da Deputación, os concellos pequenos coma Paderne non poderiamos acometer certos proxectos por falta de capacidade investidora”.

El acto se celebró en el pazo de Mariñán, en Bergondo

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