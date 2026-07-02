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Comarca de Betanzos

El Adif trasladará al Ayuntamiento de Curtis una 'alternativa' al cierre del paso de Teixeiro

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
02/07/2026 13:33
Colocación de bloques para cerrar el paso, el pasado 3 de mayo
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En respuesta a una interpelación del Grupo Popular en relación con el malestar vecinal por "“tras o peche do paso peonil da estación ferroviaria” de Teixeiro, el Gobierno de España asegura que el Adif mantuvo una reunión con la Subdelegación en A Coruña para analizar soluciones y acordar la alternativa que se presentará al Ayuntamiento de Curtis.

Desde el PP advierten de que las infraestructuras ferroviarias "deben ser plenamente compatibles con la vida de los municipios por los que discurren, garantizando la permeabilidad urbana, la seguridad y la accesibilidad, principios esenciales de una administración verdaderamente a servicio de los ciudadanos", expusieron desde el PP.

Los vecinos, impotentes y molestos, cargan contra el Adif: “Divide Teixeiro en dous”

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Sin embargo, para los vecinos, el cierre supone "dividir en dous" el núcleo de Teixeiro.

El PP insta al Adif a adoptar "soluciones provisionales o alternativas mientras no se ejecute una actuación definitiva que garantice la conexión segura entre ambos lados del núcleo urbano" y se preguntan si para que actúen, para que evalúen la gravedad de la situación y activar una intervención, "tiene que ocurrir una desgracia como en la localidad de Rábade, en Lugo, el 24 de junio de 2025".

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