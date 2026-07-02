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Comarca de Betanzos

Curtis informa a los vecinos sobre la seguridad de las Festas de Teixeiro

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
02/07/2026 16:33
Concello de Curtis
Concello de Curtis
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El Ayuntamiento de Curtis avanza en la seguridad de las celebraciones que se contemplan para este verano en el municipio y, "co obxectivo de manter informados e preservar o benestar de todos os veciños e veciñas, así como persoas visitantes, procedeuse á instalación, na fachada da casa consistorial, en Teixeiro, un panel informativo no que se pode consultar a Memoria Técnica de Seguridade realizada por unha empresa experta neste eido", informa el Gobierno de Caínzos.

En él se puede apreciar la delimitación de los espacios exactos en los que se permite la instalación de atracciones de feria y barracas y, de la misma manera, se indican las vías de evacuación que deben quedar siempre libres para la circulación de vehículos de urgencias como ambulancias o emergencias.

Este plan estará activo en dos escenarios clave: durante el desarrollo de la fiesta, mientras se llevan a cabo los espectáculos musicales en la plaza de España, y en los períodos de descanso entre sesiones a lo largo del día, donde no hay actividad musical pero las atracciones de feria se mantienen en las calles. 

Desde el Ayuntamiento de Curtis destacan que “os cambios organizativos requiren un tempo de adaptación, pero abrir camiños á seguridade é innegociable" y que "con este novo deseño do espazo urbano garantimos que a resposta sexa inmediata ante calquera incidente, sen perder nin un chisco da ledicia que caracteriza estas festas”, indica Caínzos.

Asimismo, animan a la ciudadanía a “consultar o panel e toda a información que contén para, entre todos, desfrutar dunhas festas con sentidiño”.

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