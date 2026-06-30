Comarca de Betanzos
Hondo pesar en Paderne por la muerte de 'Antonio de Sánchez', una de las almas del Entroido de Samede
El Entroido de Samede despide con hondo pesar a Antonio Casal, 'Antonio de Sánchez', "unha desas persoas que levan a alma de Entroido nas súas memorias", informó la organización a través de sus redes sociales, en las que expresó su tristeza por decir adiós a uno de los hombres que colaboró activamente en la recuperación de esta celebración en Paderne.
Y lo hacen, compartiendo una de las anécdotas tantas veces contada por él, cuando, "de mozo, foi de 'Carolo, e levaba a cara tapada cun pano se seda que pertencera á súa nai, un pano especial, traído de Cuba".
"Antonio -escriben- grazas por confiarnos as túas historias. O teu recordo perdurará en cada máscara, nos xenes da túa filla Marisa Casal Castro en cada paso do noso Entroido".