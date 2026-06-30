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Comarca de Betanzos

Barral clausura la Escola de Costas de Betanzos, una de las actividades enmarcadas en el 'envellecemento activo'

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
30/06/2026 17:33
escola de costas
Clausura de la Escola de Costas de Betanzos
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La Escola de Costas de Betanzos, organizada por el área de Servizos Sociais dentro de la iniciativa 'Coídate. Envellecemento Activo', celebró esta mañana su última sesión en el Edificio Archivo (Liceo).

De esta manera, se cierran "varios meses de actividade dirixida ás persoas maiores de 65 anos", con el compromiso de seguir apostando por acciones similares después del verano, como indicó la alcaldesa, María Barral.

La mandataria acudió a la clausura "para felicitar ás persoas participantes pola súa implicación e constancia ao longo do curso, destacando o esforzo realizado para manterse activas e apostar por hábitos de vida saudables" y agradecer "o traballo desenvolvido polo equipo docente, cuxa profesionalidade e dedicación foron fundamentais para o éxito desta iniciativa", expuso Barral.

En este contexto, la regidora anunció que continuará apostando por "actividades de envellecemento activo como a Escola de Costas, que contribúen a mellorar a saúde, o benestar e a calidade de vida das persoas maiores, ao tempo que favorecen a socialización e a participación activa da veciñanza" de Betanzos.

La piscina descubierta de O Carregal abrirá a partir del miércoles 1

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