Un itinerario enoturístico reivindica la tradición vitivinícola de Betanzos

El acto se celebró en el pazo de Mariñán, en Bergondo Cedida

El mundo y la cultura del vino son tan amplios como sorprendente es todo lo que los rodea, y más aún en una tierra como Galicia. Así, algunos evocan a las montañas y otros conservan la memoria del mar, y después están aquellos como los de la Indicación Xeográfica Protexida (IXP) Viño da Terra de Betanzos, que cuentan la historia de un territorio entero: el que comprende los municipios de Bergondo, Coirós, Miño, Paderne y Betanzos, y algunas áreas de Abegondo, Oza Cesuras y Sada.

Con esa idea nace la Ruta dos Viños da Biosfera Mariñas Coruñesas, una nueva experiencia enoturística que aspira a situar la comarca como exponente destacado del turismo sostenible vinculado al vino y a su arraigo en Galicia. Una de las Rutas Enoturísticas das IXP de Viño de Galicia, impulsadas y compartidas por las cinco actualmente reconocidas (Val do Miño-Ourense, Terras do Navia, Ribeiras do Morrazo, Terra de Barbanza e Iria y Terra de Betanzos).

El escenario elegido no podía ser más apropiado: Mariñán, en Bergondo. Allí se reunieron más de 150 especialistas y aficionados, entre representantes institucionales, bodegueros, profesionales del turismo y la hostelería, viticultores y ciudadanos, para conocer una iniciativa que va mucho más allá de una simple ruta entre viñedos, ya que invita a descubrir la Reserva Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo a través de sus paisajes, su patrimonio, su gastronomía y, por supuesto, de unos vinos que mantienen viva una tradición que se remonta varias centurias atrás, con singular relevancia durante la Edad Media.

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Durante la presentación, los vicepresidentes de la Diputación de A Coruña, Xosé Regueira, y de Mariñas-Betanzos, Sergio Platas, así como el edil de Medio Ambiente de Bergondo, José Ramón Lorenzo, coincidieron en señalar el enorme capacidad del enoturismo para dinamizar el territorio, reforzar la identidad de los vinos de la comarca e impulsar experiencias turísticas de calidad vinculadas a los recursos de As Mariñas y el Mandeo.

El encargado de dar a conocer los detalles de la ruta, el antropólogo Rafael Quintía, explicó un itinerario diseñado para recorrer la cultura vitivinícola de Betanzos desde una perspectiva que combina historia, paisaje y tradición, con la idea es que el visitante no solo deguste un vino, sino que comprenda el entorno que lo hace posible y a las personas que mantienen vivo este legado generación tras generación, desde antes de su eclosión en el siglo XVI.

El acto continuó con una cata comentada por el sumiller Luis Paadín. Los asistentes pudieron descubrir las cualidades de los caldos de la IXP Viños da Terra de Betanzos, maridados con algunas exquisiteces culinarias del entorno de As Mariñas.