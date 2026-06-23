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Comarca de Betanzos

Estrella Galicia da el pistoletazo de salida a A Nosa Verbena en San Xoán do Coto, el 24 de junio 

Redacción
23/06/2026 18:36
A Nosa Verbena de Estrella Galicia
A Nosa Verbena de Estrella Galicia
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A Nosa Verbena, la iniciativa de Estrella Galicia para la recuperación de las verbenas tradicionales gallegas, pone en marcha su quinta edición con la celebración de la primera de las verbenas seleccionadas. Este miércoles 24 de junio, la Romaría de San Xoán do Coto, en Taboada, Paderne - Oza Cesuras, da el pistoletazo de salida a un verano que promete llevar la fiesta y la tradición a los rincones más auténticos de Galicia.

La Romaría de San Xoán do Coto forma parte de las ocho celebraciones incorporadas este año a este proyecto, que desde 2022 trabaja para recuperar verbenas con un fuerte arraigo vecinal y un importante valor cultural para sus comunidades. La elección de esta localidad como primera parada del programa reafirma el compromiso de la cervecera gallega con las tradiciones populares y el patrimonio festivo del rural gallego.

Como novedad en esta edición, todas las verbenas incorporarán la participación de un grupo o banda local encargada de abrir cada jornada, reforzando la identidad propia de cada celebración y dando visibilidad al talento musical del territorio, con momentos destacados como la interpretación del himno de Ortiga en el arranque de la fiesta.

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Una jornada completa de fiesta y tradición 

El día arrancará con la sesión vermú a las 13.30 horas, de la mano del grupo Deluxe, de la localidad vecina de Miño, que se encargará de animar a los asistentes. Por la tarde, a las 19.30 horas, la Orquestra Galilea tomará el escenario para poner el broche de oro a una jornada de verbena completa, con la música y el baile que son señas de identidad de las fiestas gallegas.

La celebración de la Romaría de San Xoán do Coto supone mucho más que una fiesta. Es una oportunidad para reforzar los vínculos comunitarios y mantener vivas tradiciones que forman parte de la identidad cultural de la localidad. Música, baile y convivencia vuelven a reunirse en una cita que recupera el espíritu de las verbenas de siempre. 

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Asimismo, esta edición incorpora medidas de sostenibilidad orientadas a la reducción de residuos, con la instalación de puntos de reciclaje para facilitar su correcta separación durante las celebraciones, así como el uso de mobiliario realizado con materiales reciclados o de menor impacto ambiental en mostradores y estructuras.

Junto a ello, se activan también acciones de dinamización local, como la creación de camisetas personalizadas para cada verbena, destinadas al equipo y a la recaudación de fondos para futuras ediciones, además de un dispositivo de comunicación itinerante de la celebración con vehículo de megafonía para animar a su asistencia, apoyo de cartelería y colaboración de personal local para reforzar la difusión de cada evento en su entorno.

Un programa para toda Galicia 

A Nosa Verbena recorrerá en esta edición toda la geografía gallega, con paradas en localidades de las cuatro provincias. Las ocho verbenas seleccionadas en 2026 son San Xoán do Coto, A Coruña (24 de junio), San Pedro de Lantaño, Pontevedra (29 de junio), San Bieito de Grou, Ourense (11 de julio), Santa Mariña de Pena Folenche, Ourense (18 de julio), San Pedro de Fiz de Xuances, Lugo (8 de agosto), San Roque de Gullade, Lugo (22 de agosto), Nosa Señora do Libramento de Rubiós, Pontevedra (12 de septiembre) y Os Remedios – San Xosé da Carballeira Ourense (19 de septiembre).

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La selección ha buscado representar la diversidad festiva de Galicia y apoyar a comunidades que trabajan cada año para mantener vivas unas celebraciones que forman parte esencial de su memoria colectiva.

Esta nueva edición de A Nosa Verbena es un paso más en el compromiso de Estrella Galicia con su territorio y su gente. El proyecto continúa creciendo junto a las comunidades participantes, consolidándose como una iniciativa de referencia en la recuperación del patrimonio festivo gallego y en la puesta en valor de las tradiciones que forman parte de la identidad cultural de Galicia.

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