Los capitanes Nemo de Betanzos navegan con vientos de imaginación hasta el Museo das Mariñas

Una medusa hecha con restos de redes y conchas, pulpos de plastilina y todo un fondo marino repleto de animales es otra de las obras de los estudiantes. Museo das Mariñas

Los capitanes Nemo de Betanzos exponen su imaginación en el Museo das Mariñas. El arte, la conciencia ambiental y el espíritu aventurero de Julio Verne se han dado la mano en una iniciativa educativa que ha saltado de las aulas, la clase de 4º B del CEIP Francisco Vales Villamarín, a una de las salas de exposición del Centro Cultural Vicente de la Fuente. Allí, entre las originales obras de Francisco Martínez-Pin, el autor de ‘A Mar Volta a Betanzos’, se muestran las creaciones de los alumnos que, en el marco de ‘Artistadas’, el Plan de Documental Integrado (PDI) que el centro impulsa durante este curso, han transformado materiales reciclados y restos recuperados del mar en piezas artísticas inspiradas en la obra de Verne y, especialmente, en su clásico ‘Veinte mil leguas de viaje submarino’.

La idea comenzó a desarrollarse a partir de una rutina diaria en el aula, donde los escolares dedican cada mañana veinte minutos a la lectura, como explica la tutora, Natalia Ucha. Este curso decidieron acercar a los niños a la novela de aventuras y su respuesta no se hizo esperar: “Les gustó muchísimo”, cuenta la maestra antes de aclarar que la colaboración del artista Francisco Martínez-Pin, quien creó para ellos un Nautilus utilizando una botella, acabó convirtiéndose en el detonante creativo de lo que hasta el día 31 puede contemplarse en el Museo das Mariñas.

Los pulpos son otros de los personajes que más de repiten, e incluso el icónico Capitán Nemo también ha inspirado a los alumnos de 4ºB para sus creaciones. Vales Villamarín

“Cuando llegó el Nautilus, unimos el proyecto de lectura con el de arte y les pregunté qué se les ocurría hacer a partir del libro”, explica Ucha. “Y ahí empezaron a aparecer submarinos hechos con plástico reutilizado, escafandras del Capitán Nemo, medusas creadas con redes y conchas… hicieron cosas preciosas”, añade la docente desde el Vales Villamarín.

Las obras no solo muestran la imaginación de los estudiantes, sino que transmiten un mensaje de sensibilización ambiental al estar elaboradas con restos que el mar devuelve a los arenales convirtiendo el reciclaje creativo en una herramienta de aprendizaje y reflexión para los alumnos de Educación Primaria.

La exposición en el museo no estaba contemplada inicialmente –de hecho, las creaciones permanecían expuestas en uno de los corredores del centro– hasta que Pin visitó la muestra y no dudó: “Cuando vio lo que habían hecho los niños, se mostró encantado y dijo que se la llevaba al museo”, recuerda Natalia Ucha.

Entusiasmo

“Para ellos está siendo una emoción enorme” y, más aún, porque el traslado coincidió con una visita al museo, donde pudieron contemplar obras relacionadas con el mar y descubrir que sus creaciones también se verían allí, en unas instalaciones esenciales en la vida cultural de Betanzos. “Están súper entusiasmados”, asegura la profesora, que considera que “este tipo de colaboraciones les hace ver que lo que hacen en el colegio tiene valor y que a la gente le interesa verlo”, incluso en el antiguo convento de Santo Domingo.

Hasta la semana que viene, las piezas de 4ºB se exhiben en el marco de ‘A Mar Volta a Betanzos’. En ella, Martínez utiliza el arte como enlace para reflexionar sobre la relación entre la sociedad y el océano, y aunque no habrá nuevas visitas organizadas desde el centro –a estas alturas, estaban cerradas– son muchos los alumnos que están disfrutando de la muestra a título individual, lo mismo que todo el contenido desarrollado alrededor de las ‘Veinte mil leguas’ de Verne, difundido a través del blog de la biblioteca escolar con motivo del Día del Libro.

Francisco Martínez-Pin realizó un Nautilus para instalar en el aula y, en el desarrollo de la iniciativa, varios alumnos eligieron el mismo elemento para sus ‘Artistadas’. Museo das Mariñas

Para Natalia Ucha, iniciativas como esta demuestran el valor educativo de abrir las aulas al entorno cultural y, de hecho, no es la primera experiencia similar que realiza con la colaboración de Pin. Hace varios años ya cooperaron en otra exposición centrada en los océanos y la contaminación marina que terminó exhibiéndose en el Edificio Archivo (Liceo) de Betanzos.

“La verdad es que nos encantaría seguir haciendo este tipo de proyectos”, afirma. “Los niños se implican muchísimo más cuando saben que lo que crean va a salir fuera del aula”, esta vez al Museo das Mariñas.