El futuro del PGOM de Betanzos queda en manos de la Xunta una vez que ayer lo aprobó la corporación

La rehabilitación de casas del casco es uno de los pilares del PGOM Archivo EL ideal Gallego

Que la ciudad de Betanzos disponga, en un plazo relativamente razonable de tiempo, de su primer plan general de urbanismo se encuentra en manos de la Xunta. Dicho coloquialmente, la corporación, presidida por María Barral, ha hecho los deberes tras dar luz verde en el pleno de ayer al que se convertiría en un documento histórico. Cabe destacar que salió adelante con los votos favorables de los grupos del PSOE y del PP, mientras que el BNG, como ya había anunciado el pasado jueves, día 14, se pronunció en contra.

Se trata de una aprobación provisional del PGOM que ahora tendrá que ser revisado y supervisado por el Ejecutivo autonómico. Si se muestra conforme con la redacción del documento, lo devolverá al Ayuntamiento que tendrá que aprobarlo, esa vez sí, de manera definitiva.

Objetivos

Los objetivos del PGOM, señaló la alcaldesa, son modernizar el instrumento de planeamiento urbanístico tras más de 30 años de vigencia de las normas subsidiarias; consolidar Betanzos como nudo estratégico del área urbana ártabra y reforzar su papel como capital comarcal; mejorar las infraestructuras y la conectividad en el ámbito comarcal y regional; completar la trama urbana de la ciudad y reforzar el sistema dotacional, identificando también núcleos urbanos intermedios como Montellos e Infesta; fortalecer la estructura de los núcleos rurales, adaptando los 34 núcleos a la legislación del año 2016, y potenciar el componente ambiental y patrimonial del municipio, protegiendo el patrimonio histórico, el Camino Inglés, los núcleos tradicionales, la Reserva de Biosfera y un catálogo patrimonial exhaustivo.

Las previsiones apuntan a que la ciudad brigantina cuente con 1.132 viviendas más en el año 2040

El 77% del término municipal queda clasificado como suelo rústico protegido, especialmente debido a las zonas de protección por inundación. Lo que para Barral demuestra que es un plan que apuesta por el equilibrio entre crecimiento y protección.

Según fuentes municipales, las previsiones demográficas indican que Betanzos podría alcanzar los 15.600 habitantes en el horizonte de 2040. Para responder a esa evolución, el plan prevé una capacidad residencial importante y ordenada. En suelo urbano consolidado se estima una capacidad para 1.132 viviendas, incorporando además una estrategia para movilizar la vivienda vacía.

Para eso se pretende facilitar la ocupación de unos 450 hogares vacíos e impulsar la rehabilitación del casco antiguo. En suelo urbano no consolidado se prevé una capacidad para 808 viviendas, distribuidas en siete polígonos, entre ellos O Carregal, O Rollo, O Frade e Infesta. En suelo urbanizable se proyectan otras 125 en un único sector. En total, el documento programa alrededor de 2.065 viviendas, a las que hay que sumar aproximadamente 1.000 en núcleos rurales, alcanzando una capacidad total próxima a las 3.065. Actualmente Betanzos cuenta con 5.500 viviendas.

Vivienda protegida

La regidora también señaló que con el PGOM se intentará garantizar el acceso a la vivienda. Por ese motivo se reserva el 30% de la edificabilidad residencial para pisos de protección en las nuevas promociones. Así se contemplan alrededor de 300 viviendas protegidas, tanto a través de las mencionadas promocionadas como mediante parcelas municipales en ámbitos como O Carregal y A Feira Nova.

Otra de las bases del documento, indicaba Barral, es la apuesta por las dotaciones públicas. Incrementa el suelo reservado para uso público y proyecta nuevos espacios administrativos, sociales y culturales que suman un total de 25.000 metros cuadrados del sistema general. Entre las actuaciones más destacadas figuran la reserva del antiguo edificio de sindicatos para equipamiento múltiple, las parcelas municipales de Bella Vista o los terrenos de O Frade con destino preferente a equipamientos asistenciales para personas mayores.

Mendo y Mandeo

Asimismo, el plan propone la continuidad y ampliación de los paseos fluviales y parques asociados a los ríos Mendo y Mandeo, la implantación de un parque deportivo en las denominadas Minas de Tiobre, la integración de una zona verde en una de las laderas de la ciudad, en A Madalena, y un nuevo parque en O Rollo.

Otro aspecto determinante del documento es la dinamización económica. Los responsables de su redacción aseguran que Betanzos necesita fortalecer su papel como capital comarcal y eso requiere también fortalecer la economía y el empleo.

“O PXOM consolida e mellora a estrutura do polígono empresarial de Piadela, reforzando o seu papel como motor económico da comarca e resolvendo un problema que nos afecta dende fai anos que é a da conexión das dúas zonas industriais do polígono”, dijo Barral.