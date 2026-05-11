Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Comarca de Betanzos

Éxito rotundo da iniciativa ‘Un café co alcalde’ en Paderne, que reuniu a 400 persoas de todas as parroquias

Redacción
11/05/2026 19:01
DERRADEIRO CAFÉ CO ALCALDE EN QUINTAS
Derradeiro 'Café co alcalde'
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620

A iniciativa ‘Un café co alcalde’ remata cuns datos que dan valor ao porque do seu nacemento. Esta proposta chegou ás nove parroquias do concello, que congregou a 400 veciños e veciñas. Desde a primeira sesión, celebrada a finais de marzo, ata a derradeira do pasado venres, en Quintas, recolléronse un total de 199 suxestións, das que moitas xa están en marcha.

O goberno local impulsou ‘Un café co alcalde’ co obxectivo de crear un espazo de diálogo coa veciñanza de Paderne. Os protagonistas do programa foron os veciños e as veciñas, quen por primeira vez, puideron contar cun espazo informal para falar de maneira distendida co alcalde, Sergio Platas, e o seu equipo de goberno sobre o concello e máis concretamente, sobre a súa parroquia.

“Desde o noso goberno estamos realmente contentos e contentas pola acollida desta primeira edición. A xente amosouse tremendamente disposta e contribuíu de maneira activa en todos os lugares”, destacou o rexedor.

O 27 de marzo comezaba en Velouzás esta andaina, que logo chegou a Viñas, Souto, Vigo-Samede-Esperela, Paderne-Obre, Vilamourel, Adragonte e Quintas. A veciñanza das nove parroquias do concello puido plantexar as súas dúbidas e presentar as súas demandas ao primeiro edil e ás concelleiras e concelleiros do goberno Ángel Germade, Marisa Abrodos e Rafa Castro.

“Para que Paderne avance hai que escoitar a súa xente”, sinalaba Sergio Platas, facendo balance deste novidoso programa no contexto padernés. “Con este proxecto queríamos coñecer a perspectiva de quen vive en cada zona do municipio, recoller as demandas e actuar. Escoitar debe ser o piar fundamental sobre o que sustentar toda acción de toma de decisións desde as Administracións públicas.”

Das nove paradas, anotáronse 199 propostas centradas en temas de obras, servizos e melloras a nivel xeral. O equipo de goberno non deixou correr o tempo e xa comezou coa execución dalgunhas delas.

“Estamos comprometidas, demostrámolo en numerosas ocasións e ‘Un café co alcalde’ é a viva proba de que primeiro escoitamos e logo actuamos”, indicou Platas.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620

Te puede interesar

Trump

Trump se plantea convertir a Venezuela en parte de Estados Unidos
Agencias
Pleno20.jpg

El déficit de las arcas municipales obliga a recortar 12 millones de euros según el interventor
Abel Peña
DERRADEIRO CAFÉ CO ALCALDE EN QUINTAS

Éxito rotundo da iniciativa ‘Un café co alcalde’ en Paderne, que reuniu a 400 persoas de todas as parroquias
Redacción
Dp 2014 Carral 4

A Deputación remata as obras da nova ponte sobre o rego do Castro na estrada que conecta Carral con Meirama
Redacción